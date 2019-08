Morto Richard Williams | il papà del coniglio Roger Rabbit | vinse 3 Oscar e 3 Bafta

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Addio al “papa'” del. Si è spento a 86 anni nella sua casa a Bristol in Gran Bretagna circondato dai suoi cari l’animatore anglo-canadese, vincitore di tree tre. Aveva un tumore ma come riferisce la figlia Natasha Sutton“ha lavorato senza sosta fino al giorno della sua morte disegnando e animando”. Nato a Toronto nel 1933, si era innamorato dell’animazione già a 5 anni quando aveva visto il capolavoro Disney Biancaneve e i 7 nani, come lui stesso aveva raccontato recentemente. Arrivato negli anni Cinquanta in Gran Bretagna, lavorò a Casino Royale (1967), La Pantera Rosa colpisce ancora (1975) e La Pantera Rosa sfida l’ispettore Clouseau (1976). Ma il grande successo e molti premi arrivarono con Chi ha incastrato Rober, il film con protagonista Bob Hoskins girato con tecnica ...

