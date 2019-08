Morte Gimondi – Nessuna autopsia | accertata la causa del decesso | la salma sarà

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019) La Procura di Messina non disporrà l’sul corpo di Felice: ladell’ex ciclista tornerà presto dai suoi familiari Il mondo del ciclismo è a lutto adell’improvvisa scomparsa di Felice. L’ex campione italiano è morto ieri adi un malore mentre faceva un bagno a Giardini Naxos. La Procura di Messina ha deciso di non disporre l’: i magistrati, dopo il rapporto del medico legale che ha eseguito l’esame esterno del corpo che ha accertato lanaturale del, starebbero per firmare il nulla osta della restituzione ai familiari della, che si trova nell’obitorio dell’ospedale ‘Sirina’ di Taormina. SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: >> Per iOS >> Per Android L'articolo, ...

