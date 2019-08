Morte Gimondi – La salma di Felice parte domani per Paladina | data e orario dei funerali

Morte Gimondi – Il dolore della moglie Tiziana : “ecco cosa mi ha detto prima di uscire” : Tiziana Bersano, moglie di Felice Gimondi, ricorda il marito dopo l’improvvisa scomparsa di ieri a Giardini Naxos Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Felice Gimondi: l’ex campione italiano è morto ieri mentre si trovava a mare, in vacanza a Giardini Naxos. Dopo che il medico legale ha accertato il decesso per cause naturali, la Procura di Messina ha deciso di non disporre l’autopsia in modo tale da permettere ...

Morte Gimondi – Domani la salma lascia Taormina - il pensiero della figlia Norma : “un papà eccezionale sotto ogni aspetto” : Il dolce pensiero di Norma Gimondi: la figlia di Felice ricorda il papà dopo la tragica Morte di ieri a Giardini Naxos La Procura di Messina ha deciso oggi di non disporre l’autopsia sul corpo di Felice Gimondi, morto ieri a Giardini Naxos colpito da un malore, per cause naturali. Dopo l’ok del medico legale, il magistrato ha deciso di far partire la salma dell’ex ciclista italiano per fare ritorno dai suoi cari. Domani ...

Morte Gimondi – Il ricordo speciale di Cassani : “non andai al matrimonio di mio zio per vedere la sua vittoria ai Mondiali” : Davide Cassani ed il pensiero speciale per Felice Gimondi dopo la sua improvvisa scomparsa La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un vuoto immenso nel mondo del ciclismo. L’ex campione italiano, orto a causa di un malore mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, è stato ricordato da tantissimi uomini del mondo a due ruote, tra cui anche il ct azzurro Davide Cassani. Tiziano Manzoni/LaPresse “Mi sono innamorato del ciclismo ...

Morte Gimondi – Anche Vincenzo Nibali saluta Felice : “buona fuga! Ricordo il suo disappunto quando vinsi i Tour e…” [FOTO] : Vincenzo Nibali ricorda Felice Gimondi dopo la tragica e improvvisa scomparsa dell’ex ciclista La scomparsa di Felice Gimondi ha lasciato un grande vuoto nel mondo del ciclismo. L’ex corridore è scomparso ieri a causa di un malore mentre si trovava in mare a Giardini Naxos e nonostante gli immediati soccorsi non c’è stato nulla da fare. In tantissimi hanno voluto ricordare Gimondi, con post social e parole commoventi. Tra ...

Morte Gimondi – Nessuna autopsia - accertata la causa del decesso : la salma sarà restituita presto ai familiari : La Procura di Messina non disporrà l’autopsia sul corpo di Felice Gimondi: la salma dell’ex ciclista tornerà presto dai suoi familiari Il mondo del ciclismo è a lutto a causa dell’improvvisa scomparsa di Felice Gimondi. L’ex campione italiano è morto ieri a causa di un malore mentre faceva un bagno a Giardini Naxos. La Procura di Messina ha deciso di non disporre l’autopsia: i magistrati, dopo il rapporto del ...

Ciclismo : Morte Gimondi - Procura Messina non dispone autopsia : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Non sarà eseguita l'autopsia sul cadavere di Felice Gimondi, il campione di Ciclismo morto ieri sera per un infarto mentre faceva il bagno nel mare di Giardini Naxos (Messina). La Procura di Messina, come si apprende, non disporrà l'esame autoptico sul corpo senza vita