Morte Gimondi – Il dolore della moglie Tiziana | “ecco cosa mi ha detto prima di uscire”

(Di sabato 17 agosto 2019)Bersano,di Felice, ricorda il marito dopo l’improvvisa scomparsa di ieri a Giardini Naxos Il mondo del ciclismo piange la scomparsa di Felice: l’ex campione italiano è morto ieri mentre si trovava a mare, in vacanza a Giardini Naxos. Dopo che il medico legale ha accertato il decesso per cause naturali, la Procura di Messina ha deciso di non disporre l’autopsia in modo tale da permettere alla salma di raggiungere ilpossibile Paladina, la città doveabitava da 30 anni. Intervistata dai microfoni del Tg2, laBersano ha così ricordato il marito Felice: “un uomo meraviglioso, un marito che tutte le donne vorrebbero accanto… Non so immaginare una vita senza di lui…Ieri è uscito fuori dalla camera e mi ha: ‘ti do un bacio e mi dispiace vado via un’ora e tra un’ora ti ...

