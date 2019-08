Monreale e Agrigento regine del turismo | boom di visitatori ad agosto

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 17 agosto 2019) In tutta la Sicilia èdi turisti con l’exploit della Valle dei Templi e Taormina. Il Ferrha fatto registrare in tutto esaurito nelle mete turistiche e culturali dell’Isola: parchi archeologici, musei e monumenti hanno fatto il, con una crescita esponenziale delle presenze. In provincia di Palermo ottimi riscontri per l’Orto botanico e la Zisa, accessi record al chiostro del Duomo die in Sicilia sud-orientale è andata molto bene la Neapolis di Siracusa. La regina delle visite è però la Valle dei Templi, che registra un aumento di circa il 10 per cento rispetto all’anno scorso: isono stati 6.937 mercoledì e 6.500 giovedì, per totale di 13.437contro gli 11.600 circa dello scorso anno. Ottime performance per la Casa natale di Pirandello, anch’essa gestita da CoopCulture ad, con circa 300a giornata. Un po’ indietro, a ...

