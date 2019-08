Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia | coach Sacchetti taglia Pietro

Fonte : sportfair

(Di sabato 17 agosto 2019)Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT MeoAradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup. Il CT Meolo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo: #00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, AX Armani Exchange Milano) #3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA) #5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – ) #6 Paul Biligha (1990, 200, C, AX Armani Exchange Milano) #7 Luca Vitali (1986, 201, P, GermaniBrescia) #8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA) #10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus) #12 Ariel Filloy ...

MASTATCETT : RT @Eurosport_IT: Pietro #Aradori non parteciperà ai #Mondiali: escluso per scelta tecnica ???? - Eurosport_IT : Pietro #Aradori non parteciperà ai #Mondiali: escluso per scelta tecnica ???? -