Mondiali Basket 2019 – Belinelli suona la carica | “Italia 11ª nel ranking Fiba? Me la

Mondiali Basket 2019 – Esclusione eccellente nell’Italia : coach Sacchetti taglia Pietro Aradori : Pietro Aradori non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’Azzurro autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. Ora sono 14 gli atleti a disposizione del CT Meo Sacchetti Pietro Aradori non parteciperà, per scelta tecnica, alla FIBA World Cup 2019. Il CT Meo Sacchetti lo ha comunicato questa mattina all’Azzurro, che è stato autorizzato a lasciare il raduno di Atene domani in giornata. I 14 atleti a disposizione del CT Meo ...

Basket - Mondiali 2019 : Pietro Aradori non farà parte dei dodici azzurri che andranno in Cina : L’indiscrezione, rilanciata da “La Gazzetta dello Sport“, è importantissima: il CT della Nazionale italiana di Basket, Romeo Sacchetti, avrebbe deciso di non portare in Cina, tra i dodici convocati per i Mondiali, Pietro Aradori, al quale il tecnico avrebbe comunicato la scelta in mattinata. L’ala, che ha all’attivo 154 gettoni in azzurro, passata nei giorni scorsi dalla Virtus alla Fortitudo, restando dunque a ...

Basket - Mondiali 2019 : sciopero per la nazionale del Venezuela in vista della rassegna iridata : Dopo il clamoroso sciopero indetto un paio di giorni fa dalla Costa d’Avorio, un’altra nazionale impegnata nei prossimi Campionati del Mondo 2019 di Basket maschile ha deciso di proclamare uno sciopero in vista della rassegna iridata. Questa volta si tratta della selezione del Venezuela, inserita tra l’altro nel gruppo A insieme a Costa d’Avorio, Polonia e Cina, che ha voluto lanciare un forte messaggio alla propria ...

DIRETTA ITALIA GRECIA/ Streaming video e tv : gli azzurri ai Mondiali - basket - : DIRETTA ITALIA GRECIA Streaming video e tv della partita, prima amichevole di basket per gli azzurri nel Trofeo Acropoli 2019 ad Atene, oggi 16 agosto.

Basket - Europei Under16 2019 - Italia-Grecia 64-63 : gli azzurri volano in semifinale e si qualificano per i Mondiali Under17 : Grande prestazione degli azzurrini al Carnera di Udine. La Nazionale Italiana batte 64-63 la Grecia agli Europei Under16 di Basket, vola in semifinale e ottiene anche la qualificazione ai Mondiali Under17 del prossimo anno, che si svolgeranno a Sofia (Bulgaria). La squadra guidata da Gregor Fucka centra così un successo importantissimo, ottenuto grazie ad una rimonta pazzesca nel finale. I nostri portacolori si troveranno di fronte la Francia ...

Basket - Mondiali 2019 : Datome e Gallinari sulla via del recupero in vista della rassegna iridata : La Nazionale di Basket di Meo Sacchetti è a lavoro presso il centro di preparazione olimpica dell’Acqua Acetosa a Roma in vista dei Mondiali 2019, che prenderanno il via il 31 agosto (esordio per gli azzurri contro le Filippine). Nella giornata di ieri purtroppo è arrivata una brutta notizia, ovvero il forfait di Nicolò Melli che non parteciperà alla rassegna iridata. Il 28enne reggiano, operato al ginocchio lo scorso 27 giugno, ha cercato ...

Basket - Mondiali 2019 : clamoroso sciopero dei giocatori della Costa d’Avorio : Ha del clamoroso ciò che sta accadendo in Costa d’Avorio alla vigilia del Mondiale in Cina, l’appuntamento più importante dell’anno per il Basket al maschile. Gli africani, inseriti nel girone A della manifestazione iridata con Polonia, Venezuela e Cina, come riportato da Basketinside, hanno deciso di proclamare uno sciopero a causa dei mancati bonus ricevuti e promessi dalla Federazione. Queste le parole del capitano ...

Basket : Nicolò Melli non recupera dopo intervento - niente Mondiali : Nicolo' Melli non partecipera' alla FIBA World Cup 2019. L'atleta, ingaggiato in Nba dai Pelicans di New Orleans per la prossima stagione

Basket - Mondiali 2019 : il Team Usa perde anche Kyle Lowry per infortunio - Russia priva di Shved e Kulagin : Arrivano nuove defezioni pesanti in vista dei Campionati del Mondo 2019 di Basket in programma dal 31 agosto al 15 settembre in Cina. Il Team Usa, favoritissimo per il titolo, ha perso un’altra pedina molto importante nello scacchiere del CT Gregg Popovich infatti Kyle Lowry ha annunciato tramite i suoi canali social di non aver ricevuto l’ok dei medici per partecipare alla rassegna iridata. Il playmaker dei Toronto Raptors campioni ...

Basket - Mondiali 2019 : Marvin Bagley III rinuncia alla rassegna iridata. Team USA continua a perdere pezzi : I Mondiali 2019 di Basket in Cina (31 agosto-15 settembre) si avvicinano e presto saranno noti i nomi dei roster che prenderanno parte alla rassegna iridata, dopo che gli ultimi tagli da parte dei tecnici saranno effettuati. In casa americana il numero di defezioni è impressionante e in costante aggiornamento. Inizialmente la lista dei giocatori assenti annoverava: James Harden, Anthony Davis, Damian Lillard, Bradley Beal, CJ McCollum, Kevin ...

Basket - Milos Teodosic salterà i Mondiali! Infortunio per il playmaker della Serbia nel girone dell’Italia : Milos Teodosic dovrà saltare i Mondiali 2019 di Basket che scatteranno il 31 agosto in Cina. Il playmaker dela Serbia si è infortunato durante l’amichevole giocata sabato a Belgrado contro la Lituania, gli slavi si sono imposti per 72-68 ma hanno perso il loro fuoriclasse che dunque non parteciperà alla rassegna iridata. Il 32enne, fresco acquisto della Virtus Bologna, avrebbe dovuto trascinare i balcanici nella competizione più importante ...