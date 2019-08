Milan | Simeone ‘blocca’ Correa? Il tecnico dell’Atletico parla di mercato | e…

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Esordio in Liga per l’Atletico Madrid del Cholo, che ha perso Godin e Griezmann ed ha acquistato Joao Felix. Ma ildei colchoneros avrebbe preferito che ilfosse già chiuso: “Mi piacerebbe – ha detto – che ilfosse già chiuso come in Inghilterra, sarebbe mentalmente più sano anche per concentrarci sulle partite che stanno per arrivare, invece bisogna aspettare sapendo che fino a settembre potrebbe esserci qualche novità. Io vorrei che rimanessero con noi tutti i buoni giocatori e che arrivassero i calciatori più forti al fine di costruire la squadra migliore possibile“, dice l’argentino che in un certo senso tira in ballo anche, corteggiato dal. “Ci sono state tre partenze importanti, tre giocatori che sono andati nei migliori club del mondo, parlo di Rodrigo, Griezmann e Lucas, ceduti per il ...

manuelmagliola : @iltala1 Io Simeone lo prenderei al Milan subito! - algenca10 : Il #Milan prende #Giampaolo che gioca con il COC e spende, forse, 40 mln per #Correa che ha segnato 20 gol in 130 p… - oscarvalle1984 : RT @NsideMarkt: #Recap #Calciomercato : #Juventus problema uscite,#Milan #Correa se esce #andresilva , #Napoli #lozano vicino, #Inter si tr… -