Migranti,vescovo Sora "corregge"parroco

Ildi, monsignor Antonazzo sconfessa il prete che ha fatto una predica anti-. In un comunicato ufficiale la diocesi parla di "discutibili scelte personali". Nella messa per la festa di San Rocco, ildisi è scagliato contro ie chi li soccorre:"Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini e catenine al collo. Ma quali persecuzioni!".Ilha ribattuto ricordando la scelta evangelica di S.Rocco,del 'prima gli altri',e ribadendo l' impegno della Caritas per l'accoglienza(Di sabato 17 agosto 2019)