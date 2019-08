Migranti : Open Arms - 'sbarco solo per 27 minori non accompagnati' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Sono 27 e non più 28 i minori non accompagnati sulla nave Open Arms che tra poco verranno fatti sbarcare, E' quanto spiega sui social la ong spagnola. "Rettifica, autorizzato solo sbarco dei 27 minori non accompagnati", scrive Open Arms sul suo profilo Twitter.

Ma come stanno davvero i Migranti su Open Arms? Dopo la lite tra medici disposta l’ispezione sanitaria : La decisione della procura servirà per accertare le condizioni dei naufraghi ammassati da due settimane nello scafo della ong spagnola

Migranti : tra poco ispezione Open Arms - a bordo anche Squadra mobile e Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Tra poco salirà a bordo della Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L'ispezione, come apprende l'Adn

Migranti : evacuate da Open Arms 9 persone per motivi sanitari - tra loro due donne in gravidanza/Rpt : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - **In tutto** nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d'urgenza in elicottero a Palermo. "Una aveva ernia addominale enorme ed ha

Migranti : Open Arms - 'autorizzato sbarco minori - arrivata comunicazione' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Autorizzato sbarco minori a bordo. Abbiamo comunicato di avere bisogno del tempo necessario per comunicare la notizia in modo da garantire l'equilibrio e la serenità di tutte le persone a bordo. Ci auguriamo che oggi possano scendere tutti". Così su Twitter Open Arms.

Migranti : caso Open Arms - assessore Sicilia dispone acquisizione cartelle cliniche : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Quanto affermato dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa corrisponde alla verità rispetto a quanto riscontrato dai sanitari locali e non può in alcun modo essere tacciato di faziosità politica, come ho letto in qualche ricostruzione giornalistica". Così, l'a

Migranti : Open Arms - 'sbarco minori? Ancora nessuna comunicazione' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Ancora non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale sullo sbarco dei 28 minori non accompagnati sulla Open Arms, aspettiamo notizie al riguardo". Lo dice all'Adnkronos Open Arms parlando della notizia dello sbarco dei 28 minori non accompagnati, dopo l'ok arrivati

Migranti : Open Arms - disposto sbarco 28 minori non accompagnati : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - Al via allo sbarco dei 28 minori non accompagnati sulla nave Open Arms. La decisione è stata presa dopo l'ok di Salvini al premier Conte. Tra un po' prenderanno il via le operazioni.

