Migranti | medico Lampedusa | ' i 27 minori sbarcati stanno tutti bene'

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘io nel tritacarne mediatico di chi fa dietrologia politica’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Sono finito mio malgrado, di nuovo, nel tritacarne mediatico di chi fa solo dietrologia politica. E non ne avevo alcuna nostalgia! Tutto perché, interpellato dalla stampa, ho riferito quali erano state le diagnosi dei medici del Poliambulatorio di Lampedusa per i 13 Migranti sbarcati dalla Open Arms”. Così, su Facebook, Francesco Cascio, il medico di Lampedusa finito al centro delle ...

Il medico di Lampedusa nei guai perché i Migranti non sono malati : Chiara Sarra La polizia cerca il medico di Lampedusa che ha constatato come sulla Open Arms non ci fosse un'emergenza sanitaria. Lui: "Parlano i referti" Vietato dire che i migranti stanno bene e sulla Open Arms non c'è nessuna emergenza sanitaria, nemmeno se a certificarlo è un medico. Quello di Lampedusa che ieri aveva spiegato come tra i tredici naufraghi fatti scendere dalla nave della ong spagnola per gravi patologie ci fosse ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘la mia unica colpa? E’ avere fatto politica’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Queste polemiche sui referti medici delle persone visitate fanno semplicemente vomitare. Non riesco a capire come nasce. La mia unica colpa quale sarebbe? Quella di avere fatto politica? Io ormai sono fuori dalla politica, da anni, e faccio il medico”. Così all’Adnkronos Francesco Cascio, medico di Lampedusa, che torna a parlare delle polemiche sulle sue dichiarazioni sui 13 Migranti ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘accuse assurde - con persone stupide e faziose non parlo’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Con le persone stupide e faziose non riesco a parlare. Come si fa a dire una bestialità cosi gigantesca sui referti medici? Io non sono a Lampedusa ma il fatto che non sia sull’isola non vuol dire che non sappia leggere un referto”. Lo ha detto all’Adnkronos il medico di Lampedusa Francesco Cascio, tornando a parlare delle polemiche sui Migranti visitati. “Non li ho ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘se Procura mi chiama risponderò - abituato a interrogatori…’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “La Procura mi vuole sentire? Bene. Sono abituato a esser interrogato e non sarebbe certo la prima volta. Quando mi chiameranno risponderò…”. Così, all’Adnkronos il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa Francesco Cascio commentando la notizia che la Procura di Agrigento, che indaga sulla Open Arms, presto lo ascolterà. “So che ieri la Polizia è andata al ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘Se c’è chi sta male perché non lo fanno scendere?’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Visto che dicono che a bordo c’erano soggetti che stavano male perché non li hanno fatti scendere? Io lo chiedo innanzitutto a me stesso. Se c’è una emergenza sanitaria a bordo fateli sbarcare. perché ne hanno fatto scendere solo 13? E poi leggo che stanno male…”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche per avere ...