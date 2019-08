Migranti : caso Open Arms - inquirenti ascolteranno medico Lampedusa : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Gli inquirenti sentiranno, ma non subito, il medico responsabile del Poliamulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico, che è in vacanza e in questi giorni non è presente a Lampedusa verrà ascoltato dalla Polizia giudiziaria su incarico della Procura. Ma, come apprende l’Adnkronos, non sarà ascoltato a breve. Prima verranno eseguiti altri atti. Proprio ieri Cascio ha detto che le tredici ...

Migranti : caso Open Arms - Procura Agrigento acquisisce atti Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - La Procura di Agrigento, come si apprende, ha acquisito dalla Guardia costiera dei documenti relativi alla nave Open Arms. Tra gli atti ci sono anche le comunicazioni con cui la Guardia costiera scrive al Viminale in cui scrive che non ci sono "impedimenti di sorta" pe

Migranti : caso Open Arms - Procura Agrigento acquisisce atti Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come si apprende, ha acquisito dalla Guardia costiera dei documenti relativi alla nave Open Arms. Tra gli atti ci sono anche le comunicazioni con cui la Guardia costiera scrive al Viminale in cui scrive che non ci sono “impedimenti di sorta” per fare attraccare la nave al porto. Da ieri la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto una inchiesta ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. ...

Migranti : medico Lampedusa - 'l'unico caso più grave una giovane affetta da otite' : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - "Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell'otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all'hotspot". A parlare con

Migranti : medico Lampedusa - ‘l’unico caso più grave una giovane affetta da otite’ : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – “Delle 13 persone visitate al Poliambulatorio di Lampedusa, solo una giovane donna era in condizioni critiche per una brutta otite. Aspettiamo la visita dell’otorino prevista per lunedì. Gi altri sono stati dimessi tutti e sono stati portati all’hotspot”. A parlare con l’Adnkronos è Francesco Cascio che da qualche mese è il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa. ...

Migranti : caso Open Arms - presentati due esposti alla Procura di Agrigento : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Due nuovi esposti sul caso Open Arms sono stati presentati oggi alla Procura di Agrigento. Il primo è stato presentato questa mattina dai giuristi democratici in cui viene contestata la condotta del Prefetto di Agrigento Dario Caputo. In particolare i giuristi parlano

CAOS Migranti/ Il caso Rackete tra bufale - suggestioni e realtà : Carola Rackete avrebbe violato l'ordine di non sbarcare in Italia forte una "copertura implicita" del governo tedesco? Due le letture possibili

I ricollocamenti dei Migranti caso per caso non funzionano : Il meccanismo per cui ogni volta aspettiamo che gli altri paesi europei si facciano avanti riguarda solo il 5 per cento dei migranti che arrivano via mare

Caso Gregoretti - Salvini autorizza lo sbarco : “Migranti accolti da 5 Paesi Ue e da Cei” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, annuncia che presto darà l'autorizzazione allo sbarco per i 116 migranti a bordo della nave Gregoretti, ormeggiati da giorni al porto di Lampedusa. Cinque Paesi Ue e la Cei li accoglieranno. Intanto Salvini fa sapere di aver ricevuto una denuncia per sequestro di persona: "Rischio fino a 15 anni di carcere, ma io non mollo".Continua a leggere

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere Migranti : sbarcano 16 minori : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. Dal Viminale fanno sapere che intanto è stato dato il via libera allo sbarco di 16 minori che si trovavano a bordo.Continua a leggere

Caso Gregoretti - Germania disponibile ad accogliere parte dei 131 Migranti a bordo : Il governo tedesco si dice disponibile ad accogliere parte dei migranti attualmente a bordo della nave Gregoretti, l'imbarcazione della Guardia costiera ormeggiata al molo Nato di Augusta con 131 persone soccorse in mare negli scorsi giorni. La Commissione europea sta portando avanti la trattativa con gli stati membri per redistribuire i migranti.Continua a leggere

Caso Gregoretti - è ancora stallo : nave della Guardia costiera ad Augusta - ma Migranti non sbarcano : Prosegue lo stallo per la nave Gregoretti della Guardia costiera: l'imbarcazione è ormeggiata al porto di Augusta, ma non è ancora arrivata l'autorizzazione da parte del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per far sbarcare i 131 migranti a bordo. La Gregoretti si trova ad Augusta dalla notte tra sabato e domenica.Continua a leggere

Migranti - perché quello della nave Gregoretti può diventare un nuovo caso Diciotti : La nave Gregoretti della Guardia costiera è in attesa di ricevere l'autorizzazione per far sbarcare in Italia 140 Migranti soccorsi nella giornata di ieri. Ma per ora Matteo Salvini ha negato la possibilità di approdare nei porti italiani in attesa di un piano di ridistribuzione nei Paesi Ue. Una vicenda che ricorda quella della nave Diciotti sotto vari punti di vista: ecco perché questo potrebbe essere un nuovo caso Diciotti.Continua a leggere