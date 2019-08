Meteo | weekend di caldo Ma l’afa sarà solo un ricordo

Le previsioni Meteo del weekend 17 e 18 agosto : Le previsioni meteo del weekend 17 e 18 agosto Sarà un qeekend di piena estate con tempo soleggiato e caldo. Al Nord cieli più nuvolosi, ma non sono previste piogge di rilievo. Temperature in aumento su tutto il Paese con massime che raggiungeranno i 34 gradi. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo 16 agosto - caldo in aumento nel weekend e qualche temporale : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 16 agosto e del weekend 17 e 18 agosto indicano che saranno quasi ovunque giornate di bel tempo, tra caldo in aumento anche se il clima resterà ancora gradevole e qualche temporale . Nelle prossime ore i termometri cominceranno a guadagnare nuovamente qualche grado.Continua a leggere

Previsioni Meteo per il weekend : locali temporali su Alpi - forti domenica pomeriggio. Tanto sole e caldo altrove - fino a +40°C [MAPPE] : Con oggi ha inizio la fase più rovente di quest’estate 2019. Il promontorio anticiclonico nordafricano, già presente da giorni su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia, inizia a spingere con veemenza, portando il valore geo-potenziale di 588 dam alla quota convenzionale di 5000 m, fin verso la Sardegna, il Tirreno centrale e anche la Campania. Il radiosondaggio di Pratica di Mare, vicino Roma, traccia uno zero termico ...

Meteo sabato 10 agosto : afa e temperature che sfioreranno i 40 gradi. Weekend di fuoco : Domani, sabato 10 agosto , attese temperature torride in tutta Italia, dal nord al sud si potranno sfiorare i 40 gradi. Il tempo peggiorerà poi in vista del ferr agosto .Continua a leggere

Imperdibili spettacoli astronomici nel weekend : danza dei pianeti e pioggia di Meteo re : Due congiunzioni astrali e i picchi massimi di due sciami meteorici impreziosiranno il cielo notturno del prossimo weekend . Apriranno le danze Giove e la Luna, impegnati in una spettacolare congiunzione astrale il 9 agosto; si proseguirà con le piogge di meteore delle delta Aquaridi e delle Aquilidi e si concluderà in bellezza l'11 agosto, col valzer celeste tra il satellite della Terra e Saturno.Continua a leggere

Meteo - settimana tra caldo e temporali : la sorpresa è nel weekend : Le calde temperature previste per lunedì 5 agosto verranno interrotte in alcune regioni da improvvis precipitazioni. Una...

Allerta Meteo - incubo maltempo sul primo weekend di Agosto : attenzione ai fenomeni estremi anche al Centro/Sud : Allerta Meteo – incubo maltempo sull’Italia anche nel primo weekend di Agosto: i fenomeni estremi che hanno colpito pesantemente la Penisola nel mese di Luglio appena concluso, provocando almeno 7 morti e centinaia di feriti per le grandinate devastanti e i numerosi tornado, si ripetono ancora in queste ore con violenti temporali in atto in queste ore in Lombardia dove la temperatura è crollata in poche ore dai +30°C di stamattina ...