Meteo Agosto | le Previsioni dell’Aeronautica Militare | pioggia e calo temperature nelle

Previsioni Meteo - si cambia dal 23-24 agosto : temperature nella norma e piogge in aumento [DETTAGLI e MAPPE] : Da un po’ di giorni stiamo indagando sulla possibile evoluzione del tempo per il corso dell’ultima settimana di agosto. Continua ad apparire quella la fase di svolta in questa stagione estiva che, sino ad allora, non presenterà grossi rilievi in termini di circolazione, se non stabilità e sole per diversi giorni al Centro-sud, almeno per i prossimi 5/6, e un flusso temporalesco su Alpi, quindi instabilità piuttosto circoscritta. Il ...

Meteo - le previsioni di domenica 18 agosto : Meteo, le previsioni di domenica 18 agosto La prossima settimana tornerà il caldo africano. Sono attese temperature fino a 36-38 gradi soprattutto al Centro Sud e sulle isole. Qualche temporale lambirà il Nord ma in un contesto piuttosto stabile LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo : dal 23/24 agosto crisi barica sul Mediterraneo? Ecco i possibili risvolti [MAPPE] : Circolazione barica caratterizzata da dinamiche più mobili nel corso della seconda parte del mese. Si prospettano, prossimamente, anche promontori di un certo significato, in corrispondenza del Mediterraneo centrale e dell’Italia, ma non si vede particolare continuità. Insomma, la circolazione alle medie latitudini palesa una maggiore frenesia in prospettiva, caratteristica tipica di una fase stagionale che inizia a declinare. Trattiamo, ...

Previsioni Meteo 19/23 agosto : sale in cattedra il caldo con picchi di +37/+38°C - temporali su Alpi e Prealpi : Appare oramai quasi una certezza la nuova ondata di caldo nordafricano per gran parte della prossima settimana. Abbiamo già avuto modo di sottolineare, in altri editoriali, che l’alta pressione, già mediamente presente, si rinforzerà progressivamente sul bacino centrale del Mediterraneo e sull’Italia, soprattutto a iniziare dal weekend e per tutta la prima metà della prossima settimana. Si tratterà ancora una volta di un’alta ...

Le previsioni Meteo del weekend 17 e 18 agosto : Le previsioni meteo del weekend 17 e 18 agosto Sarà un qeekend di piena estate con tempo soleggiato e caldo. Al Nord cieli più nuvolosi, ma non sono previste piogge di rilievo. Temperature in aumento su tutto il Paese con massime che raggiungeranno i 34 gradi. LE previsioni Parole chiave: ...

Previsioni Meteo 16 agosto - caldo in aumento nel weekend e qualche temporale : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 16 agosto e del weekend 17 e 18 agosto indicano che saranno quasi ovunque giornate di bel tempo, tra caldo in aumento anche se il clima resterà ancora gradevole e qualche temporale. Nelle prossime ore i termometri cominceranno a guadagnare nuovamente qualche grado.Continua a leggere

Meteo Ferragosto - fresco e instabilità sull’Italia : temporali pomeridiani nelle prossime ore [MAPPE e DETTAGLI] : Giornata di Ferragosto particolarmente fresca in tutt’Italia: alle ore 12:00 non ci sono località che superano i +30°C nel nostro Paese, circostanza particolarmente rara per questa festività tipicamente estiva. Spiccano, per il fresco, i +24°C di Milano e Torino, +25°C di Genova, Venezia, Trieste, Termoli e Viterbo, i +26°C di Pescara, Ancona, Bologna e Messina, i +27°C di Roma, Bari, Foggia e Reggio Calabria. Niente male dopo ...

Meteo - PREVISIONI FERRAGOSTO 2019/ Sole e vento : clima gradevole e possibili rovesci : PREVISIONI METEO FERRAGOSTO 2019: caldo e Sole ovunque ma torna il fresco. Calo delle temperature e qualche rovescio sui rilievi, ecco dove.

Meteo Ferragosto - gli esperti avvisano : cambia di nuovo tutto : Le previsioni Meteo per Ferragosto parlano chiaro: bel tempo quasi ovunque, caldo gradevole senza afa o umidità eccessiva, nessuna nube all’orizzonte. Si può tirare allora un sospiro di sollievo e lo può fare soprattutto chi ha scelto di partire per le vacanze proprio in questa settimana. Il sole infatti sarà il protagonista in quasi tutta la penisola con una piacevole novità anche per chi non sopporta le alte temperature. Gli esperti infatti ...

Meteo : un Ferragosto stabile ma non troppo - maestrale al sud : SITUAZIONE Meteo | L'alta pressione sub-tropicale ha finalmente mollato le tende dal Mediterraneo centrale e ha concesso una vera e propria boccata d'aria all'Italia, sferzata da correnti più...

Previsioni Meteo 15 agosto : temperature in calo - Ferragosto con bel tempo e caldo gradevole : Le Previsioni meteo del 15 agosto, festività di Ferragosto, preannunciano una giornata con un clima gradevole grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre. Col calo delle temperature dimenticheremo il caldo opprimente dei giorni scorsi. Ecco nei dettagli come sarà il tempo a Ferragosto lungo la penisola.Continua a leggere

Meteo - le previsioni : Ferragosto col sole e con meno caldo : Il tempo sarà bello quasi ovunque salvo possibili rovesci sulle zone alpine e sugli Appennini. le temperature torneranno a salire dal 19 in poi. Le previsioni

Previsioni Meteo per l’ultima settimana di agosto : l’estate va in crisi? Possibile vortice dal Nord Europa e piogge : Stiamo quotidianamente monitorando l’evoluzione prevista più o meno per l’ultima settimana del mese in corso. Da qualche emissione, i modelli stanno proponendo scenari di crisi estiva. I dati che risaltano di più, o meglio gli scenari barici prevalenti nelle simulazioni, sono quelli in riferimento allo spostamento o concentrazione delle anomalie bariche positive (campi di alta pressione) verso i settori centro-occidentali e ...

Meteo - le previsioni di Ferragosto : Meteo, le previsioni di Ferragosto Sarà una giornata di sole in quasi tutta l'Italia. Il caldo e l'afa dei giorni scorsi lasceranno spazio a temperature più fresche, con massime comprese tra i 26 e i 33 gradi. Qualche pioggia sui rilievi settentrionali. LE previsioni Parole chiave: ...