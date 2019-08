Maltempo Turchia | violentissimo nubifragio a Istanbul | un morto e pesanti allagamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Unha colpitoininterrottamente per 2 ore, causando uned enormi disagi nella metropoli. Un corpo senza vita, ancora non identificato, è stato rinvenuto in un sottopassaggio del quartiere di Unkapani, mentre sono state chiuse per precauzione diverse strade e gallerie, causando ingorghi e disagi, come mostrano le foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e i video in fondo. Numerosi i salvataggi effettuati dai soccorsi. I 2 sottopassaggi commerciale di Eminonu, punto di passaggio per turisti e locali che collega il ponte di Galata a una zona mercato turistica, sono stati letteralmente invasi dall’acqua, che ha causato diversi danni agli esercizi commerciali. Vittima illustre delil Gran Bazar, dove i negozianti hanno intrapreso una lotta contro il tempo per salvare la merce, ma soprattutto per asciugare le antiche ...