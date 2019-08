M5S:Salvini cerca il Cav che lo snobba

"ha provato a fregarci tutti,ma alla fine si è fregato lui". Così il M5S scrive sul blog delle Stelle. "e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto,portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e i loro interessi,ma hanno anche fatto una scelta politica chiara,chiamando Berlusconi". E incalza:"Il paradosso è che ora pare sia lo stesso Berlusconi arli, nemmeno lui si fida di loro". Poi ripete:"Ma come, non dovevano mollare tutti la poltrona?Invece ancora sono lì".(Di sabato 17 agosto 2019)