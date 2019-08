M5S | Salvini parla da ministroSi dimetta se ha un po' di coerenza

M5S : Salvini cerca il Cav che lo snobba : 12.56 Salvini "ha provato a fregarci tutti,ma alla fine si è fregato lui". Così il M5S scrive sul blog delle Stelle. "Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto,portando il Paese sull'orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e i loro interessi,ma hanno anche fatto una scelta politica chiara,chiamando Berlusconi". E incalza:"Il paradosso è che ora pare sia lo stesso Berlusconi a snobbarli, nemmeno lui si fida di ...

Crisi di governo - M5S dice no a Salvini : “Ha scelto Berlusconi. Voleva fregarci - si è fregato da solo” : Le offerte di Matteo Salvini? Respinte al mittente. Il Movimento 5 stelle mette un secco no a un nuovo accordo con il leader leghista e lo fa con un post pubblicato questa mattina sul blog delle stelle: “Vorremmo mettere una cosa in chiaro, visto che ancora non lo è per tutti – si legge – Salvini e la Lega non solo hanno fatto cadere il governo a Ferragosto, portando il Paese sull’orlo del precipizio per rincorrere i sondaggi e ...

Crisi di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5S : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Fonti Pd : sì Salvini a Di Maio premier M5S : «Fake news diffuse ad arte» Zingaretti : «No a governi pasticciati» : Matteo Salvini sarebbe pronto a offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi di governo, per evitare la formazione di una...

Matteo Salvini fregato due volte. "Il piano B del Pd" - clamoroso ribaltone Conte se la Lega ricuce col M5S : Tra Pd e M5s ormai non si discute più sul cosa, il governicchio, ma sul come. Al patto per rinviare il voto anticipato, far saltare i piani di Matteo Salvini e mandarlo all'opposizione manca solo l'ufficialità. Tutti ne parlano, Graziano Delrio si è sbilanciato ("Un patto scritto alla tedesca") ma t

M5S : "Con la Lega mai dire mai - Salvini via dal Viminale Governo col Pd? Buone possibilità". L'intervista-bomba : "Allo stato il leader della Lega si è dimostrato non affidabile. Sarebbe molto complicato, però in politica non esiste il mai. Certamente, però, non alle condizioni di prima". Con queste parole il senatore del Movimento 5 Stelle Mario Michele Giarrusso, intervistato... Segui su affaritaliani.it

Renzi : Salvini impaurito - ora cede al M5S : 14.35 "Salvini sente scivolarsi via la poltrona, si è impaurito, dunque offre di tutto a Di Maio". Così Matteo Renzi su Facebook. "Adesso vedremo cosa farà il M5S, può davvero accadere di tutto". "Prima l'Italia. Prima le Istituzioni. Siamo pronti a un governo istituzionale per salvare le famiglie dall'aumento dell'Iva e per evitare che l'Italia sia isolata in Europa",dice Renzi. "E siamo pronti a un'opposizione ancora più dura se grillini e ...

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5S-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Graziano Delrio allo scoperto : "Patto scritto tra Pd e M5S - Salvini è terrorizzato" : "Matteo Salvini ha fatto errore clamoroso, un autogol e ora è terrorizzato dall'idea di un accordo tra noi e il Movimento 5 stelle". Intervistato da Massimo Giannini a Circomassimo, su Radio Capital, Graziano Delrio,apre al governo dell'inciucio tra dem e grillini. Il capogruppo del Pd alla Camera i