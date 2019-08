M5s | Di Maio premier? Una fake news |Il ministro | Noi non vogliamo

Fonti Pd : sì Salvini a Di Maio premier M5s : «Fake news diffuse ad arte» Zingaretti : «No a governi pasticciati» : Matteo Salvini sarebbe pronto a offrire perfino la presidenza del Consiglio a Luigi Di Maio pur di riappacificare gli alleati e far rientrare la crisi di governo, per evitare la formazione di una...

M5s : "Di Maio premier per salvare il governo? È una fake news - non vogliamo poltrone" : Il Movimento 5 Stelle smentisce trattative con la Lega finalizzate a dare la premiership a Luigi Di Maio per ricomporre la crisi di governo: "Quanto riportato da alcuni organi di stampa è totalmente falso" spiegano i pentastellati in una nota. Salvini ora pensa al rimpasto con i 'ministri del sì'. Di Battista: 'M5S cerchi interlocutori più seri' Di Battista interviene sul ...

M5s : "Nessuna premiership a Di Maio" : 15.19 "Per noi è importante il taglio dei 345parlamentari per dare un grande segnale di cambiamento. Punto. Abbiamo sempre lavorato per fare il meglio del Paese e soprattutto in questo momento dopo che la Lega ha fatto piombare l'Italia in una crisi senza preceddenti, nel pieno di agosto". E' questa la puntualizzazione del M5S in una nota, in cui smentisce le voci di una trattativa M5S-Lega per dare la premiership a Di Maio.

Crisi - Conte attacca Salvini e punta al bis Di Maio e la «frittata» di Matteo M5s-Pd - Renzi : «Può accadere di tutto» : Il premier Conte strappa con Salvini e prepara la battaglia in Senato per il 20 agosto. Il M5S non svela ancora le carte, ma la retromarcia è improbabile. Attesa per le mosse di Zingaretti e del Pd, con Forza Italia alla finestra

Sondaggi - crisi e voto anticipato : i numeri che umiliano Renzi e Di Maio - Pd e M5s vanno a schiantarsi : Quando le Camere non possono più garantire un governo sorretto da una maggioranza parlamentare, si verifica ciò che è tecnicamente definito «blocco del sistema». La dottrina costituzionale è ampiamente concorde nel ritenere che lo scioglimento anticipato del Parlamento debba essere limitato a questa

Crisi governo : Salvini pentito riapre al M5s - Di Maio : 'Frittata è fatta' : I fili di questa "Crisi di governo di mezza estate" sono sempre più ingarbugliarti. E, a pochi giorni dalle attese comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento (previste per martedì 20 agosto) rimangono aperti gli scenari più disparati. Il ministro Matteo Salvini, infatti, dopo aver attaccato il presidente del Consiglio sulla questione migranti, ha lanciato dei segnali distensivi ai Cinque Stelle. "Il mio telefono è sempre acceso", ha ...

Salvini : "Finita con M5s? Vedremo...". Di Maio : "È pentito ma la frittata è fatta" : "Bugia. È falso. È una bugia che io abbia mai detto al presidente Conte di voler staccare la spina al governo". Matteo Salvini, in conferenza stampa a Castel Volturno al termine della riunione del Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza, dopo il botta e risposta via Facebook con il presidente del Consiglio sul caso Open Arms, afferma che, nella sua lettera, "il presidente Conte mi attribuisce cose che non ho detto". ...

M5s - Davide Casaleggio ha fatto fuori Di Maio - Di Battista e Fico in un colpo : chi sarà il nuovo capo politico : Sono ore fatidiche per il Pd e il Movimento 5 Stelle impegnati nella costruzione di un'alleanza in grado di ottenere la guida del Paese. Ancora tutto volubile, nulla sembra essere definitivo, tranne una cosa: per Luigi Di Maio difficilmente nel governo "giallorosso" ci sarà spazio. Il leader grillin

Salvini : sì taglio parlamentari - poi al voto | M5s : "Allora ritiri la mozione di sfiducia" | Di Maio rilancia sugli stipendi : La crisi di governo arriva in Senato ed è subito scontro sul calendario. Alle 18 parte la prima grande conta a Palazzo Madama, per decidere quando (e se) sfiduciare Giuseppe Conte. Il segretario della Lega vuol farlo subito, a tempo di record, il 14 pomeriggio. Contrari M5S, Pd e gruppo Misto