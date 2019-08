L' uomo che ha riunito i calciatori in discoteca e si è preso il pallone

Storia di Felice Gimondi - l'uomo che seppe fermare il Cannibale : Tutti li ha vinti Felice Gimondi, nella sua carriera: il Giro, il Tour e la Vuelta. Ma anche il Campionato del Mondo, che ai suoi tempi era appena uscito dalla minorità delle gare agonistiche per essere - finalmente - considerato per quello che era: tra le corse in linea se non la più importante, almeno alla pari con le prestigiose. Eppure gli pesa, anche adesso, quell'eterno dualismo con Eddy Merckx che lo vuole, anche se non è sempre vero, ...

Si è spento Felice Gimondi - l’uomo che vinse tutto : Mentre faceva il bagno nelle meravigliose acque di Giardini Naxos in Sicilia, Felice Gimondi ha avuto un malore che gli è stato fatale. Felice Gimondi è morto all’età di 76 anni, nella sua carriera è stato la spina nel fianco di Eddy Merckx, il “cannibale”. “Immenso, Felice Gimondi. Altro che “eterno secondo”, come qualcuno l’aveva definito per quella lunga e durissima sfida con Eddy Merckx ed i ...

Enzo Miccio presenta il fidanzato. Chi è l’uomo che ha rubato il suo cuore : Dopo tantissima riservatezza, anche Enzo Miccio ha ceduto e ha mostrato al pubblico qualche scampolo della sua vita privata. Il wedding planner più famoso della tv ha deciso di presentare ai suoi follower il suo compagno, lo ha fatto a Ferragosto, per augurare buona festa ai fan. I commenti sono tantissimi, tutti di approvazione: i follower sono felici di essere stati resi partecipi da Miccio di una cosa tanto importante. Non è la prima volta ...

Duplice omicidio per un parcheggio a Messina. Fermato un uomo : È stato Fermato nella notte dai carabinieri il giovane sospettato di essere il responsabile della sparatoria costata la vita a due persone a Ucria, in provincia di Messina. Le vittime sono Antonino e Fabrizio Contiguglia, rispettivamente 60 e 30 anni, zio e nipote. La dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire con esattezza, ma all'origine di tutto ci sarebbe una banale discussione per un parcheggio, degenerata nell'esplosione di ...

Messina : duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E’ accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l’uomo accusato di essere l’assassino, originario del catanese. Le vittime sono Antonino Contiguglia, 60 anni, e Fabrizio Contiguglia, 30 anni, ...

Messina : duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) - Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E' accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l'uomo accusato di essere l'assassino,

Messina : duplice omicidio per una lite sul parcheggio - fermato un uomo : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Una banale lite su un parcheggio finisce in una rissa che poi sfocia in un duplice omicidio. E’ accaduto a Ucria, piccolo paese del messinese, dove ieri sera si è consumata la tragedia. Nella notte è stato fermato dai carabinieri l’uomo accusato di essere l’assassino, originario del catanese. Le vittime sono Antonino Contiguglia, 60 anni, e Fabrizio Contiguglia, 30 anni, ...

La camicia a maniche corte uomo - sì o no? : La camicia a maniche corte non è una camicia vera e propria, nel senso che non la si può indossare sotto la giacca, né tantomeno con la cravatta o il farfallino. Non è una polo, anche se le assomiglia. Perché più formal e da indossare dentro il pantalone (un khaki o un jeans vanno benissimo). Da anni relegata a capo stile «commenda», aka «sfigato», la camicia a maniche corte torna alla ribalta. ...

Elisa Isoardi torna a parlare di Salvini : «Francesca Verdini? Non sono gelosa - vorrei anche io un uomo al mio fianco» : Elisa Isoardi torna sulla sua relazione con Matteo Salvini. In un’intervista al settimanale Diva e Donna spiega i motivi che l’hanno portata a prendere la decisione di separarsi dal vice premier: «Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso», chiarisce. Elisa Isoardi è in vacanza, sta recuperando le energie in attesa della prossima stagione de La prova del cuoco che la vedrà nuovamente ...

Ciclismo - Emilio Magni su Domenico Pozzovivo : “Conoscendo l’uomo so che anche il corridore tornerà” : A tuttobiciweb.it ha parlato Emilio Magni, medico della Bahrain-Merida, che si è soffermato sule condizioni di Domenico Pozzovivo, investito ieri mentre si stava allenando nel cosentino in preparazione alla Vuelta. Il ciclista lucano ha riportato diverse fratture, tanto che nelle ore successive al’incidente è stato anche messo in dubbio il ritorno alle corse del classe 1982. “Sta meglio, ha riposato e anche gli antidolorifici stanno ...

In ricordo del padre si fa accompagnare all’altare dall’uomo che ha il suo cuore - “Ho sentito il suo battito” : Michael Stepien era un uomo tranquillo, amava la sua famiglia e i suoi figli. Un giorno però, stava ritornando dal lavoro e si trovò, per una terribile coincidenza, testimone di una sparatoria. Proprio durante quella sparatoria Michael fu barbaramente ucciso. La famiglia Stepien decise di far vivere ancora Michael donando i suoi organi. Arthur Thomas di 72 anni è riuscito a sopravvivere grazie al grande gesto della famiglia Stepien. ...

uomo milionario decide di lasciare tutta la sua ricchezza e allora apre l’elenco telefonico e sceglie a caso 70 persone : Un Uomo, Luis Carlos de Noronha Cabral da Camara, nobile portoghese senza eredi, ricchissimo, aveva deciso di disporre dei suoi beni a favore di sconosciuti. L’Uomo, che anche in vita era stato davvero tanto originale, ha preso una decisione incredibile: a soli 29 anni era andato da un notaio e di fronte a lui, con l’elenco telefonico aperto, aveva scelto a caso 70 nominativi e a quelli aveva lasciato tutta la sua fortuna distribuendola ...

L’uomo del giorno - Alan Shearer : uno dei centravanti più forti di sempre - che ora ha problemi di memoria : Un braccio alzato per esultare. Stile retrò, che descrive bene Alan Shearer, centravanti inglese vecchia maniera (e che centravanti!). Una corsa goffa, zoppicante, ma quando gli arrivava il pallone raramente Shearer sbagliava. Vedeva solo la porta, nient’altro. Inizia a giocare a calcio da bambino, ma il padre gli impone il golf, lo sport dei ricchi. Alan si compra le mazze, ci gioca e anche bene, ma sa che quella non è la sua ...

Mentone - polizia uccide uomo armato di coltello che aveva appena tentato di suicidarsi : Un cinquantenne che aveva cercato di togliersi la vita si è scagliato contro i poliziotti che l'avevano appena salvato: un agente ha aperto il fuoco e l'ha ucciso.