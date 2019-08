Lombardia | da Regione 6 mln per internazionalizzazione pmi 2

Lombardia : da Regione 6 mln per internazionalizzazione pmi : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia stanzia 6 milioni di euro per sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. Per la 'Linea internazionalizzazione' la Regione mette a disposizione i nuovi fondi in aggiunta ai 7 milioni approvati nel maggio scorso coi Fondi Por (Prog

Maltempo : Regione Lombardia autorizza interventi urgenti in province Lecco e Brescia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha autorizzato i Comuni in provincia di Brescia e di Lecco colpiti dall'ultima ondata di Maltempo a utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico per svolgere i lavori più urgenti. In provincia di Lecco sono stati autorizzati 12

Soccorso alpino : firmata nuova convenzione tra Regione Lombardia e Cnsas : Migliorare la sicurezza degli interventi del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e Speleologico lombardo) e favorire la loro integrazione con

Lombardia promossa da Moody’s : agenzia rating considera Regione più affidabile : “Robusta liquidità, basso profilo di debito, sistema sanitario in equilibrio, economia forte”. Sono gli elementi che qualificano la valutazione positiva

Maltempo Lombardia : la Regione chiede l’estensione dello stato di emergenza : La Regione Lombardia ha formalizzato oggi alla presidenza del Consiglio e al dipartimento della Protezione civile la richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio interessati dal Maltempo tra 11 e 12 giugno per gli eventi registrati dall’1 al 12 agosto. Una volta raccolte le segnalazioni degli ulteriori danni causati in diverse zone dalle trombe d’aria e ...

Lombardia : da Regione Lombardia 37 mln per azzeramento rette nidi : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - E' stato pubblicato l'avviso pubblico per l'adesione delle famiglie lombarde alla misura 'nidi gratis 2019-2020', che dà attuazione alla delibera approvata dalla giunta della Regione Lombardia, su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia Genitorialità e Pa

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta stato emergenza : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia chiederà al governo lo stato d'emergenza per il Maltempo che ieri ha colpito le province di Lodi, Pavia, Cremona, Brescia e Varese. Lo annuncia l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, che spiega di aver comunicato la sit

Lombardia sferzata dal maltempo - Foroni : “Frequenza degli eventi fuori dal normale - regione messa a dura prova” [FOTO] : Nelle scorse ore, la Lombardia è stata sferzata dal maltempo, con nubifragi, grandine e forte vento che hanno creato danni e disagi. I quantitativi massimi di pioggia cumulata registrati nelle ultime 12 ore nelle province di Brescia, Como e Milano hanno raggiunto 70mm, in provincia di Bergamo 65mm, a Lecco 58mm e Varese 54mm. I livelli idrometrici dei principali corsi d’acqua hanno subito incrementi, rimanendo comunque al di sotto delle ...

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione stato emergenza (2) : (AdnKronos) - Per quanto riguarda la situazione nella Regione a Casargo, in provincia di Lecco, a causa del violento nubifragio che ha danneggiato auto e provocato colate di detriti, rendendo la Sp 67 inagibile, la strada risulta ancora chiusa totalmente alla viabilità tra Piazzo di Casargo e Preman

Maltempo : Regione Lombardia verso richiesta estensione stato emergenza : Milano, 8 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia si avvia a chiedere al governo l'estensione della richiesta di 'stato di emergenza' concessa per gli episodi di Maltempo di giugno a quelli degli ultimi giorni. Lo annuncia l'assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. "Gli ecc

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Rifiuti : da Regione Lombardia 2 mln per riuso materiali riciclati : Milano, 2 ago. (AdnKronos) - Si è chiusa oggi la 'Fase 1' del bando per l'innovazione delle filiere di Economia circolare, per selezionare le migliori idee imprenditoriali che potranno usufruire del supporto di un gruppo di esperti per la redazione dei progetti definitivi da presentare alla 'Fase 2'

Imprese : da Regione Lombardia 6 mln per promuovere export (2) : (AdnKronos) - L'intervento prevede finanziamenti di medio-lungo termine a tasso zero, di importo compreso tra 50 e 500.000 euro e durata da tre a sei anni (di cui massimo due di pre ammortamento), che coprono fino all'80% degli investimenti in programmi di internazionalizzazione (con l'esclusione de

Imprese : da Regione Lombardia 6 mln per promuovere export : Milano, 2 ago. (AdnKronos) - Promozione dell'internazionalizzazione delle Imprese lombarde e sviluppo dell'export attraverso il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle piccole e medie Imprese. Sono gli obiettivi della delibera approvata dalla giunta regionale della Lombardia su