Locarno, Pardo d'Oro a Vitalina Varela

Vince ild'oro del Festival diil film portoghese "", di Pedro Costa. Ilper la miglior regia va a Damien Manivel, per "Les enfants d'Isadora", mentre il premio speciale della giuria è per "PA-GO", di Park Jung-bum. Menzione speciale della giuria per il film italiano "Maternal", di Maura Delpero, coprodotto da Rai Cinema. Ottiene altri 3 riconoscimenti:il premio Europa Cinemas Label, il premio della Giuria ecumenica, il 2° premio Giuria Giovani.(Di sabato 17 agosto 2019)