Lo squalo nel Mar Mediterraneo | incubo dei bagnanti

Ciclismo - Vincenzo Nibali alla Trek-Segafredo nel 2020. I possibili gregari a disposizione dello squalo : Nella prossima stagione Vincenzo Nibali correrà con la Trek-Segafredo. Il siciliano dopo tre anni ha scelto di lasciare la Bahrain Merida, anche a causa di una serie di incomprensioni con la dirigenza, come emerso chiaramente anche nell’ultimo Tour de France, dove lo Squalo è riuscito comunque a far valere la sua classe, conquistando una splendida vittoria nell’ultima tappa alpina. Nel 2020 Nibali farà quindi parte della formazione di Luca ...

Tour de France – Sorride il portafogli di Nibali - ecco quanto ha guadagnato lo squalo dopo il successo nella 20ª tappa : Grazie alla vittoria ottenuta nella ventesima tappa del Tour de France, Vincenzo Nibali si è messo in tasca un bel gruzzoletto Un digiuno lungo sedici mesi, interrotto da una splendida vittoria ottenuta nella ventesima tappa del Tour de France, un successo in solitaria che permette allo Squalo di mordere anche questa edizione della Grande Boucle. AFP/LaPresse Sesto sorriso in carriera sulle strade transalpine per il siciliano, che ...

VIDEO Vincenzo Nibali - Tour de France 2019 : lo squalo attacca in salita nel tappone del Tourmalet : Vincenzo Niabali lo aveva detto ieri, dopo la cronometro: “Non sto bene ma non mollo“. Non si è campioni per caso e nel corso della 14esima tappa del Tour de France 2019 Tarbes-Tourmalet Souvenir Jacques Goddet, lo Squalo ha azzannato la strada, alimentando una fuga da lontano in una delle stage più impegnative. Attualmente sono 17 i corridori in avanscoperta e tra questi da segnalare anche Peter Sagan. Uno scatto a 109 km dal ...

Tour de France 2019 : Vincenzo Nibali all’attacco nella tappa del Tourmalet! Lo squalo lancia la fuga : Vincenzo Nibali vuole lasciare il segno al Tour de France 2019. Nel corso della quattordicesima frazione Tarbes-Tourmalet Souvenir Jacques Goddet, lo Squalo è entrato nella fuga di giornata. Il primo attacco è stato lanciato proprio da fuoriclasse siciliano. Un’azione di forza, che ha consentito al capitano della Bahrein-Merida di avvantaggiarsi sul gruppo maglia gialla, portandosi dietro anche la maglia verde Peter Sagan. Sulla prima ...