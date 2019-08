LIVE Italia-Serbia basket 64-96 | Torneo Acropolis 2019 in DIRETTA | dominio balcanico ad

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.49 Grazie a tutti per averci seguito e buona serata! 18.48 L’perde 64-96 contro lacon oltre 30 punti di scarto contro la, cadendo sotto i colpi di Bogdanovic e Jokic che dominano ad Atene. Gli azzurri crollano dopo un discreto primo tempo in cui aveva retto la difesa, mentre l’attacco era stato tenuto in piedi dalle giocate di Belinelli e Abass: ci sarà di lavorare per Meo Sacchetti che spera di recuperare Datome e Gallinari al più presto. I balcanici, dopo aver battuto la Turchia, dominano anche gli azzurri e si candidano ad un ruolo da protagonista in Cina. FINE QUARTO QUARTO 64-96 Marjanovic! Non sbaglia da centro area. 64-94 Botta e risposta tra Abass e Guduric. 62-92 Abass mette due punti in cascina: schiacciata e 9° punto. 60-92 Ancora Guduric: sfondamento centrale. 60-90 +30: ...

