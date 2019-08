LIVE Italia-Russia 19-8 rugby | Test Match 2019 in DIRETTA | Bellini vola sull’out di

Fonte : oasport

(Di sabato 17 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26′ Allan non riesce a convertire da posizione defilata, sempre 19-8 in nostro favore. 25′IIII!! Splendido raggruppamento degli azzurri che poi cambiano il campo trovando lateralmenteche deve solo appoggiare il 19-8. 23′ Altro fallo della, ci avviciniamo alla linea di meta. 22′ In avanti dei sovietici, mischia per gli azzurri. 20′ Non arriva la trasformazione da parte di Gaisin: 14-8 per gli azzurri ora. 18′ Meta dellache sorprende la prima linea di difesana, Golosnitskii accorcia le distanze. 17′ Ancora nessun problema per Allan che trasforma! 14-3 per l’. 15′ METAAAAAAAA!! CAVALCATA INCREDIBILE DEGLI AZZURRI! Rimessa fulminea della nostra Nazionale, Campagnaro come sempre illumina, poi bravo Parisse a seguire l’azione e siglare ...

