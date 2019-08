L' Italia è tra le 5 caselle vuote nella mappa dei commissari Ue 

Autostrade per l'Italia - Cassazione accoglie ricorso su tutor : Aspi reinstalla sistema : Autostrade per l'Italia informa che la Corte di Cassazione ha ritenuto del tutto infondati i motivi per i quali la Corte di Appello di Roma.

Tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione Italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto improvvisamente Felice Gimondi. Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore, aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo: si è spento per un malore Felice Gimondi. L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Ciclismo - la sicurezza dei corridori sulle strade Italiane. Una piaga che non trova fine : Domenico Pozzovivo è solo l’ultimo dei casi in cui siamo stati costretti a raccontare di corridori rimasti coinvolti in incidenti stradali durante gli allenamenti quotidiani e non solo. Oramai è diventata un qualcosa a cui niente e nessuno riesce a porre rimedio laddove la sicurezza di coloro che ogni giorni viaggiano in bici, ciclisti professionisti e non, giovani, anziani, uomini, donne di tutte le età. Eravamo partiti a fine 2018 con ...

Firenze - marocchino morde e tenta di strangolare la compagna Italiana : Riuscita a salvarsi dalla violenza, la giovane ha raggiunto il pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", dove è stata subito assistita dal personale sanitario. Arrestato con l'accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate, il nordafricano si trova dietro le sbarre del carcere Federico Garau ? Luoghi: Firenze

Autostrade per l’Italia potrà riattivare il sistema “tutor” : Autostrade per l’Italia, la principale società italiana che gestisce Autostrade, potrà riattivare il sistema “tutor”, quello che rileva la velocità media delle auto su un certo tratto di strada. Il sistema aveva dovuto essere spento dopo una sentenza della Corte

Autostrade per l’Italia riattiva i Tutor - dalla Cassazione arriva il via libera : L’azienda prevede che i controlli della velocità media su circa 1000 km di tratte saranno funzionanti entro i giorni del controesodo

Rugby – Domani la sfida tra Italia e Russia - Parisse lancia la carica : “non ci regaleranno nulla sul campo” : Le sensazioni di Sergio Parisse alla vigilia del Cattolica Test Match contro la Russia in programma Domani pomeriggio Una calda giornata di sole ha fatto da sfondo al Captain’s Run della Nazionale Italiana Rugby che nel pomeriggio di Domani alle 18.25 affronterà la Russia nel Cattolica Test Match in programma allo Stadio Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto, secondo test in preparazione della Rugby World Cup. La partita sarà ...

Ciclomercato 2020 - tabella affari e trasferimenti. Tutti i colpi ed i cambi di casacca : World Tour e Professional Italiane : Mese di agosto caldissimo non solo per le corse da disputare, ma anche per il Ciclomercato, che come di consueto si apre a fine estate. Tante trattative, alcuni affari già conclusi ed ufficializzati: andiamo a scoprire la tabella con Tutti gli acquisti e le cessioni delle squadre World Tour e le Professional italiane in vista del 2020. World Tour AG2R LA MONDIALE Acquisti Hänninen (Neo) L. Naesen (Lotto) Vendrame (Androni) Cessioni S. ...

Omicidio Diabolik - ultras in subbuglio in tutta Italia per il no ai funerali. Rischio disordini per il derby di Roma il 1 settembre : Il mondo ultras è in subbuglio e la tenuta dell’ordine pubblico minaccia le prime due giornate del campionato di Serie A di calcio. Con i rischi maggiori concentrati in occasione del derby Lazio-Roma, in programma allo stadio Olimpico domenica 1 settembre, alle ore 18. È la conseguenza del braccio di ferro fra la Questura di Roma e la famiglia di Fabrizio Piscitelli, il 53enne conosciuto con il nome di battaglia “Diabolik“, ...

Ciclismo - mercato 2020 : tutti gli affari e le trattative già concluse. I colpi delle squadre World Tour e Professional Italiane : Il 1° agosto è iniziata ufficialmente la sessione stagionale di ciclomercato. A due settimane da quella data molte sono le trattative già concluse. Di seguito andremo a vedere quali sono i colpi che le squadre World Tour e le Professional italiane hanno piazzato in questi 15 giorni. Partiamo con l’Ag2r la Mondiale che ha ingaggiato il 3° classificato del Mondiale U23 di Innsbruck Jaakko Hanninen, scalatore finlandese promesso sposo del ...

Ferragosto trascorso fuori casa da 2 Italiani su 3 - scatta il primo controesodo : Più di due italiani su tre (68%) hanno trascorso il Ferragosto fuori casa, tra quanti si sono recati da parenti e amici, chi è andato in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita. E’ quanto emerge dal bilancio stilato da Coldiretti/Ixe’ in occasione dell’inizio del primo controesodo estivo con il bollino giallo per venerdì e rosso il sabato e la domenica, sia la mattina che il pomeriggio, per il traffico in ...

Italia - meno delitti ma più morti sulle strade. Calano gli sbarchi ma diminuiscono anche i rimpatri : Il dossier di ferragosto del Viminale fa il quadro della sicurezza in Italia. L'80 per cento degli omicidi nella sfera affettiva o familiare

Chicago P.D. 5 sesta puntata : trama episodi 15 agosto 2019 su Italia 1 : Chicago P.D. 5 sesta puntata. La quinta stagione della serie tv torna in onda in chiaro su Italia 1 da giovedì 15 agosto 2019. Ecco di seguito il cast completo e le anticipazioni sul sesto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA Chicago P.D. 5 sesta puntata: trama episodi 15 agosto 2019 su Italia 1 Chicago P.D. 5X17 Punto di rottura. Prima il consigliere Burton, poi suo figlio Arthur, vengono uccisi con un colpo ...

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...