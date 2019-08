Lirica : Giambrone al Teatro Massimo - Consulta Palermo ‘ha vinto la cultura’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Plauso della Consulta delle Culture di Palermo alla riconferma di Francesco Giambrone come sovrintendente del Teatro Massimo. “Siamo felici per l’esito positivo di questa vicenda che afferma una scelta condivisa da tutta la città – afferma il presidente della Consulta Ibrahima Kobena – A vincere oggi è la cultura che, grazie a Francesco Giambrone, è sempre volata alta, creando ...

Lirica : Teatro Massimo Palermo - Bonisoli firma conferma nomina Giambrone : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità ...

Lirica : Teatro Massimo Palermo - Bonisoli firma conferma nomina Giambrone : Palermo, 16 ago. (AdnKronos) – Francesco Giambrone resta al timone del Teatro Massimo di Palermo, Oggi pomeriggio il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli ha firmatoi il decreto di nomina del sovrintendente dell’ente lirico dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla sua conferma. Il 14 agosto, dopo i dubbi sollevati dal ministro, il Consiglio di indirizzo si è riunito e ha confermato ancora una volta all’unanimità ...

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo - ’no ragione ostativa per Giambrone’ : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Dopo ampia discussione, il Consiglio di indirizzo del Teatro Massimo ritiene che risulti non contestate né contestabile la legittimità della procedura e della relativa proposta di nomina a Sovrintendente di Francesco Giambrone e per quanto richiesto ritiene non sussistere alcuna ragione ostativa di opportunità in considerazione dell’assoluta specificità, importanza ed autonomia ...

Lirica : Consiglio indirizzo Teatro Massimo conferma unanimità per conferma Giambrone : Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – Il Consiglio d’indirizzo del Teatro Massimo di Palermo conferma all’unanimità la scelta di Francesco Giambrone alla guida dell’ente lirico. Una riunione straordinaria convocata dal sindaco Leoluca Orlando, che presiede la Fondazione del Teatro Massimo, dopo la lettera inviata dal ministro per i Beni culturali Alberto Bonisoli, che ha espresso dubbi sulla conferma di Giambrone, in ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di confermare alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota del ...

Lirica : Mibac - ‘Fondazione Teatro Massimo Palermo valuti conferma Giambrone’ : Palermo, 13 ago. (AdnKronos) – “Il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha inviato una missiva al presidente della Fondazione Teatro Massimo di Palermo e sindaco del capoluogo siciliano Leoluca Orlando, per chiedere al Consiglio di Indirizzo dell’ente lirico di esprimersi sull’opportunità di confermare alla carica di sovrintendente del Teatro il fratello dell’attuale vicesindaco”. Così, una nota ...