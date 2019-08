Liga | Il Real Madrid sul campo del Celta Vigo | live su DAZN

Fonte : calcioefinanza

(Di sabato 17 agosto 2019) Ilvuole provare a fermare lo strapotere del Barcellona in ambito nazionale, vincitore degli ultimi due titoli ine intenzionato a fare il tris. Per risollevarsi dopo una stagione decisamente insuffiente i “blancos” non hanno badato a spese e sono stati protagonisti di un campagna rafforzamenti decisamente esosa, anche se finora i … L'articolo, Ilsuldelsuè statoizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DiMarzio : #RealMadrid, tutto pronto per il debutto in #Liga ?? Ci saranno anche #JamesRodriguez e #Bale ?? - SkySport : ? Brutta tegola per #Zidane #SkySport #RealMadrid - zazoomblog : Celta Vigo-Real Madrid oggi in tv Liga 2019-2020: orario d’inizio e dove vederla. Programma e streaming - #Celta… -