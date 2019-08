Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Il messaggio a Matteo Salvini viene direttamente dall’America: fai l’uomo nero, il duro che vince con le-immigrazione? Alla lunga non paga. Anzi, come sta già accadendo a, finisce per provocare una contro-reazione uguale e contraria. Qualunque cosa accada, in questa confusa fase della politica italiana (elezioni a ottobre, rimpasto del governo giallo-verde con futura trazione leghista, nuova maggioranza-inciucio tra M5S-Pd-Leu) il leader della Lega dovrebbe aver capito che sparare a zero contro le ong fa raccogliere consensi nel breve termine (sì, il raddoppio dei voti…) ma in verità è come un fuoco di paglia, alimentato da impulsi e paure effimere, destinati poi a placarsi. Se n’è accorto il sovranista, razzista e suprematista per antonomasia, The Donald. Lui ha già fatto immensi danni negli States, ha spaccato la democrazia americana, dopo ...

TutteLeNotizie : Le politiche anti-migranti si trasformano in boomerang. Ne sa qualcosa Trump - poste44 : @erretti42 io vedo quelli che hanno'peso' e non le stupidate incigandite dai media e dalle opposizioni. Certo, Sal… - JodegJanus : @antoniospadaro Va tirata una linea di demarcazione e rispolverare il valore della #scomunica per chi cavalca politiche anti-evangeliche. -