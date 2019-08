Le notizie del giorno ore 17 | 30

Ultime notizie Roma del 17-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il MoVimento 5 Stelle sul blog delle stelle ironizza sui ministri della Lega Ma come non mollare tutti la poltrona hanno aperto una crisi di governo in pieno agosto annunciando di essere pronti a dimettersi in blocco invece sono ancora lì incollati alla poltrona senza pudore intanto l’ex ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : OPEN ARMS: PER LA GUARDIA COSTIERA NON CI SONO IMPEDIMENTI ALLO SBARCO, SALVINI: "IO NON MOLLO" Sedicesima notte a bordo della nave per 134 migranti. L'Ong catalana: incubo causato da mancanza di volontà politica. Il ministro dell'Interno: vergogna, giocate una battaglia politica sulla pelle degli immigrati. La Procura di Agrigento ha acquisito la comunicazione con cui il Centro di ricerca e soccorso in mare comunica al governo che ...

Ultime notizie Roma del 17-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio è morto a Los Angeles Peter Fonda l’età di 79 anni due volte nominato all’Oscar è stato il leggendario interprete di Easy Rider film che ha segnato una generazione attore regista che è deceduto nella sua abitazione era figlio di Henry Fonda il fratello di Jane Fonda altro lutto nel mondo dello Sport a 66 anni è morto un Felice Gimondi ...

Ultime notizie Roma del 17-08-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da 15 giorni la nave Open Arms in mare con 134 persone a bordo La situazione è drammatica da 15 giorni donne uomini bambini sono costretti in spazi ristretti nella paura nell’incertezza di quello che succederà sono persone che hanno vissuto l’orrore dei campi di detenzione in Libia torture stupri lavori forzati hanno già portato ...

Le notizie del giorno – La bomba di Sundas sulla Roma - il Liverpool senza portieri - il gol pazzesco di Diaz : LA bomba DI Sundas – Difficile, puro fantacalcio. Eppure fa parlare di sé. Paulo Fonseca non sarebbe entrato nel cuore dei tifosi della Roma, a dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas, che avrebbe ricevuto – a detta sua – numerosi messaggi tifosi Romanisti che non apprezzano il tecnico portoghese. E così, lancia la bomba: il neo allenatore giallorosso potrebbe saltare. Quasi (IL NOME DEL POSSIBILE SOSTITUTO) Liverpool senza ...

Le notizie del giorno (ore 23.30) : OPEN ARMS: IL VIMINALE IMPUGNA LA SENTENZA DEL TAR, SCATTA LA GUERRA DEI BOLLETTINI MEDICI La Procura di Agrigento indaga per sequestro di persona. Secondo il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ci sarebbe solo un caso di otite tra le 13 persone portate a terra dalla nave della ong catalana, 4 sbarcate stamattina. Ma la relazione medica di Emergency parla di forti disagi psichici per casi di abusi e torture. Salvini: l'emergenza medica ...