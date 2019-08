Le notizie del giorno ore 11 | 30

Ultime notizie Roma del 17-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio è morto a Los Angeles Peter Fonda l’età di 79 anni due volte nominato all’Oscar è stato il leggendario interprete di Easy Rider film che ha segnato una generazione attore regista che è deceduto nella sua abitazione era figlio di Henry Fonda il fratello di Jane Fonda altro lutto nel mondo dello Sport a 66 anni è morto un Felice Gimondi ...

Le notizie del giorno – La bomba di Sundas sulla Roma - il Liverpool senza portieri - il gol pazzesco di Diaz : LA bomba DI Sundas – Difficile, puro fantacalcio. Eppure fa parlare di sé. Paulo Fonseca non sarebbe entrato nel cuore dei tifosi della Roma, a dirlo è il procuratore sportivo Alessio Sundas, che avrebbe ricevuto – a detta sua – numerosi messaggi tifosi Romanisti che non apprezzano il tecnico portoghese. E così, lancia la bomba: il neo allenatore giallorosso potrebbe saltare. Quasi (IL NOME DEL POSSIBILE SOSTITUTO) Liverpool senza ...

Le notizie del giorno (ore 23.30) : OPEN ARMS: IL VIMINALE IMPUGNA LA SENTENZA DEL TAR, SCATTA LA GUERRA DEI BOLLETTINI MEDICI La Procura di Agrigento indaga per sequestro di persona. Secondo il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ci sarebbe solo un caso di otite tra le 13 persone portate a terra dalla nave della ong catalana, 4 sbarcate stamattina. Ma la relazione medica di Emergency parla di forti disagi psichici per casi di abusi e torture. Salvini: l'emergenza medica ...

Ultime notizie Roma del 16-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera la redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano Matteo Salvini sarebbe pronta a offrire perfino la Presidenza del Consiglio Luigi Di Maio pur di riappacificare che fa rientrare la crisi di governo per evitare la formazione di una nuova maggioranza e quanto sostengono fonti parlamentari del PD adesso vedremo che cosa farà il MoVimento 5 Stelle può davvero ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : BCE PREPARA IL BAZOOKA CONTRO LA RECESSIONE, A SETTEMBRE TAGLIO DEI TASSI E NUOVO QE Olli Rehn, governatore della Banca centrale finlandese e nel board dell'Eurotower, dice al Wsj che sono pronte misure di stimolo all'economia già dal mese prossimo. Effetto positivo sulle Borse. Tutte in rialzo le europee, Milano oltre +1%. Tokyo piatta. Spread cala a 205 punti, minimo record dei Bund. TRUMP PROVA A EVITARE LA RECESSIONE E PUNTA SULLA CINA, "I ...

The Nevers - nuovi ingressi nel cast della serie di Joss Whedon per HBO – notizie serie tv : The Nevers, annunciati altri nomi nel cast della serie scritta e diretta da Joss Whedon per HBO. – Notizie serie tv Arriva un’altra lunga lista di nomi che vanno a completare il cast di The Nevers, la serie HBO scritta da Joss Whedon, Jane Espenson e Doug Petrie e diretta da Whedon. A differenza della prima lista (che trovate qui), questa è composta nomi pressoché sconosciuti ai più. Si tratta di Kiran Sonia Sawar, Elizabeth ...