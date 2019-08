Le notizie del giorno – La bomba di Sundas sulla Roma | il Liverpool senza portieri | il

Le notizie del giorno (ore 23.30) : OPEN ARMS: IL VIMINALE IMPUGNA LA SENTENZA DEL TAR, SCATTA LA GUERRA DEI BOLLETTINI MEDICI La Procura di Agrigento indaga per sequestro di persona. Secondo il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa ci sarebbe solo un caso di otite tra le 13 persone portate a terra dalla nave della ong catalana, 4 sbarcate stamattina. Ma la relazione medica di Emergency parla di forti disagi psichici per casi di abusi e torture. Salvini: l'emergenza medica ...

Ultime notizie Roma del 16-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buonasera la redazione in studio a Giuliano Ferrigno politica in primo piano Matteo Salvini sarebbe pronta a offrire perfino la Presidenza del Consiglio Luigi Di Maio pur di riappacificare che fa rientrare la crisi di governo per evitare la formazione di una nuova maggioranza e quanto sostengono fonti parlamentari del PD adesso vedremo che cosa farà il MoVimento 5 Stelle può davvero ...

Ultime notizie Roma del 16-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno la commissione accoglie con favore la solidarietà mostrata da 6 stati membri favorevoli ad accogliere parte dei migranti della openhaus e resta pronta a fornire sostegno operativo sul terreno sottolineando di ritenere la situazione insostenibile l’ho detto un portavoce della commissione intanto altre quattro persone sono state fatte smarcare la scorsa notte ...

Ultime notizie Roma del 16-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buonasera la redazione venerdì 16 agosto spazio all’informazione politiche un’apertura come crisi di governo aperta della Lega sono a rischio alcuni importanti provvedimenti Messi in campo dal Ministero dei Beni Culturali a partire dalla di personale 3000 ad ottobre oltre 1000 dicembre altri ancora insieme ad investimenti per un totale di 10 milioni di euro in finanziaria ...

Ultime notizie Roma del 16-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno altre quattro persone sono state fatte sbarcare La scorsa notte per ragioni mediche lo faccio sapere con un Tweet È la stessa u n g che parla di tre persone è un accompagnatore fatti scendere a terra per complicazioni mediche che richiedono pure specializzate tutte le persone a bordo devono essere fatte sbarcare urgentemente ...

Le notizie del giorno (ore 13 - 30) : BCE PREPARA IL BAZOOKA CONTRO LA RECESSIONE, A SETTEMBRE TAGLIO DEI TASSI E NUOVO QE Olli Rehn, governatore della Banca centrale finlandese e nel board dell'Eurotower, dice al Wsj che sono pronte misure di stimolo all'economia già dal mese prossimo. Effetto positivo sulle Borse. Tutte in rialzo le europee, Milano oltre +1%. Tokyo piatta. Spread cala a 205 punti, minimo record dei Bund. TRUMP PROVA A EVITARE LA RECESSIONE E PUNTA SULLA CINA, "I ...

The Nevers - nuovi ingressi nel cast della serie di Joss Whedon per HBO – notizie serie tv : The Nevers, annunciati altri nomi nel cast della serie scritta e diretta da Joss Whedon per HBO. – Notizie serie tv Arriva un’altra lunga lista di nomi che vanno a completare il cast di The Nevers, la serie HBO scritta da Joss Whedon, Jane Espenson e Doug Petrie e diretta da Whedon. A differenza della prima lista (che trovate qui), questa è composta nomi pressoché sconosciuti ai più. Si tratta di Kiran Sonia Sawar, Elizabeth ...

Le notizie del giorno (ore 09 - 30) : BCE: RISCHIO RECESSIONE? REHN "A SETTEMBRE PRONTI A USARE IL BAZOOKA" Il governatore della Banca centrale finlandese, membro del board dell'Eurotower, fa sapere al Wsj che sono pronte misure di stimolo all'economia. Trump smorza i toni sui dazi: i negoziati con Pechino sono in piedi. Il Giappone supera la Cina come primo detentore del debito Usa. Effetto positivo sulle Borse. Le europee aprono in rialzo, Milano +0,31%. Piu' cauta Tokyo, chiude ...

Le notizie del giorno – Shock Abraham - arrestato un calciatore - Tacchinardi preoccupato sulla nuova Juve : Shock Abraham – Pioggia di offese razziste sui social al calciatore del Chelsea Tammy Abraham per il rigore sbagliato che ha determinato la vittoria del Liverpool nella Supercoppa Euroepa disputata ieri sera a Instanbul. Lo denuncia l’associazione antirazzista ‘Kick It Out’ che attraverso i social condanna gli insulti a carattere discriminatorio al 22enne di origini nigeriane bersagliato di offese sui social. “Questo genere di abuso ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Brescia con Balotelli - il Flamengo si ritira dalla corsa : Flamengo OUT, VIA LIBERA Brescia PER Balotelli – Il Flamengo si ritira dalla corsa a Mario Balotelli. Nelle ultime settimane il club brasiliano ha trattato per l’arrivo dell’attaccante italiano. In una nota, i rossoneri hanno annunciato lo stop ai colloqui. “Il Flamengo, Mario Balotelli e i loro rappresentanti hanno deciso, di comune accordo e dopo due giorni di cordiali incontri a Monaco, di chiudere in data odierna le trattative ...

Le notizie del giorno (ore 21 - 30) : SALVINI "CON M5S È FINITA? VEDREMO", DI MAIO "LA FRITTATA È FATTA" Il leader della Lega e la soluzione dei ministri del Si': "Se qualcuno vuole dialogare, il mio telefonino è sempre acceso. Se non c'è un governo che governa al voto in ottobre". Di Maio per ora chiude e attacca: "Non lascia la poltrona e fa campagna con i voli di Stato. Il 20 i ministri M5s al fianco di Conte". Il ministro dell'Interno twitta: ...

Ultime notizie Roma del 15-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buona dalla redazione studio Giuliano Ferrigno della nave Open Arms da parte di Matteo Salvini c’è stato un chiaro esempio di gelare collaborazione così il premier Giuseppe Conte non ce l’ha aperta indirizzata al suo ministro a cui agli sgoccioli di questa nostra esperienza di governo dice rimprovera troppi Traffic istituzionali non sono gli dice che la politica non è potevi ...