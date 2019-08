Lamborghini Aventador e Huracán   - Due serie speciali debuttano a Pebble Beach

Fonte : quattroruote

(Di sabato 17 agosto 2019) A, oltre allaS by Skyler Grey, laha svelato anche due nuove, leSVJ 63 Roadster eEVO GT Celebration. Queste due versioni evolvono l'estetica di modelli già presenti in gamma proponendo finiture esclusive pensate per accontentare le richieste dei collezionisti più esigenti. Tra le vetture esposte in California è presente anche una Urus nella nuova tinta Arancio Borealis a quattro strati che anticipa i nuovi colori che saranno presto disponibili per la Suv.SVJ 63 Roadster. La versione open top dellaSVJ 63 sarà realizzata in tiratura limitata di 63 esemplari, proprio come la sorella con tetto fisso: la sportiva è già sold out e le prime consegne sono previste per il 2020. Realizzata dal Centro Stileinsieme al reparto Ad Personam, la nuovaspeciale della Super Veloce Jota Roadster ...

