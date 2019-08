Ladro di pesto di pistacchio sorpreso con 63 barattoli nel Palermitano

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) I carabinieri della stazione di Resuttana Colli, nel, hanno arrestato per il reato di furto aggravato, T. A., nato in Bulgaria, 25 anni, residente a Palermo. I carabinieri, allertati dall'addetto alla vigilanza hanno accertato che il giovane aveva rubato 63di "di" dall'esercizio commerciale "Auchan" di via G. Lanza di Scalea, occultandoli in una borsa che aveva a tracolla. La refurtiva del valore di 265 euro circa è stata restituita al legittimo proprietario. Dopo l'arresto ai domiciliari, il giovane è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

cefaluwebcom : Ultima Notizia da -