La tragedia del lago d’Iseo | “Ho visto i miei fratelli sparire nell’acqua”

tragedia nel mondo del ciclismo : muore per un malore l’ex campione italiano Felice Gimondi [GALLERY] : Lutto nel mondo del ciclismo: è morto improvvisamente Felice Gimondi. Il campione italiano si trovava in Sicilia quando ha avuto un malore, aveva 77 anni Piange il mondo del ciclismo: si è spento per un malore Felice Gimondi. L’ex campione italiano di ciclismo è morto mentre faceva il bagno nelle acque di Giardini Naxos. Gimondi, che avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 26 settembre, si trovava nei pressi della spiaggia di Recanati ...

Juventus - Andrea Agnelli ricorda le vittime della tragedia dell’Heysel [FOTO] : “Always in our hearts“, ovvero “sempre nei nostri cuori”. Così, su Twitter, il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha voluto ricordare oggi le vittime dell’Heysel, postando una foto che raffigura una targa in onore dei 39 supporter che persero la loro vita la sera del 29 maggio del 1985, poco prima della finale di Coppa Campioni tra il bianconeri e il Liverpool. Always in our hearts ...

tragedia del Raganello : il 20 agosto iniziative per ricordare le 10 vittime : Ad un anno dalla Tragedia in cui morirono 10 persone, 9 escursionisti e una guida turistica, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, sul Pollino, tutta la comunità di Civita, l’amministrazione comunale e la Parrocchia “Santa Maria Assunta, si riuniranno in preghiera nella Chiesa Parrocchiale il 20 agosto, alle 18, per la celebrazione della messa in suffragio delle vittime. Ci sarà anche una “passeggiata ...

tragedia del ponte Morandi un anno dopo : i familiari delle vittime chiedono giustizia : Alle ore 11.36 di oggi 14 agosto, Genova si è fermata: in tutta la città, in una giornata di lutto e ricordo, c'è stato un minuto di raccoglimento. Un anno fa, a quell'ora, il crollo del ponte Morandi. La lettura dei nomi delle 43 vittime, ognuno scandito per qualche interminabile secondo, è stato il momento più toccante della cerimonia di commemorazione che si è svolta sul piazzale dove si sta costruendo il nuovo ponte alla presenza del ...

Un anno dal crollo del Ponte Morandi : i terribili racconti di 7 persone colpite da vicino dalla tragedia [GALLERY] : È passato un anno da quando a Genova è crollato il Ponte Morandi, mentre auto e camion lo stavano percorrendo. Decine di persone sono precipitate giù, cadendo per 45 metri. 43 le vittime della tragedia. Oggi, Genova si è fermata per ricordare le 43 vite spezzate dal crollo. In questo articolo, la storia e i racconti di 7 persone colpite da vicino dai terribili eventi del 14 agosto 2018. Emmanuel ed Henry Diaz Emmanuel Diaz Il giorno prima del ...

Un anno fa la tragedia del ponte Morandi - Bagnasco : "Apocalisse ci ha lasciato senza respiro" : "Abbiamo inciso nei cuori quei giorni di apocalisse che ci ha lasciato senza respiro, ci ha fatto sentire svuotati come se tutto fosse precipitato nel buio". Lo ha affermato l'arcivescovo di Genova, cardinale Angelo Bagnasco, nell'omelia in ricordo delle 43 vittime del crollo del ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.

Crollo Ponte Morandi : l’ad di Atlantia indagato per la tragedia alla commemorazione delle vittime : Giovanni Castellucci, amministratore delegato di Atlantia, ha preso parte alla commemorazione ufficiale delle 43 vittime del Crollo del Ponte Morandi di Genova, andandosene poco prima dell'inizio della messa.Continua a leggere

La tragedia del Ponte Morandi - un anno dopo : La messa, una cerimonia che inizierà alle 10 per concludersi alle 12 circa; i pochi interventi istituzionali previsti, poi il minuto di silenzio alle 11.36 esatte, momento del crollo di Ponte Morandi. Quindi il saluto delle campane a lutto di tutta Genova e delle sirene del porto. È così che, tra poche ore, la città si appresta a vivere il primo anniversario della tragedia. Una ferita ancora aperta che, in quei giorni della scorsa estate, riunì ...

Olanda - crolla il tetto dell’Afas Stadion. tragedia sfiorata : Il forte vento ha fatto crollare una grossa porzione del tetto dell’Afas Stadion, impianto di proprietà dell’AZ Alkmaar. Il club olandese ha documentato fotograficamente l’accaduto e pubblicato la foto su Twitter. Per fortuna, lo stadio era vuoto quando è accaduto il crollo. Nessun ferito. Il club si è detto scioccato per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurato proprio dal fatto che non ci siano stati danni a ...

tragedia sfiorata in Olanda : vento troppo forte - crolla il tetto dello stadio dell’AZ Almaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda: a causa del forte vento, una parte del tetto dell’Afas stadion, impianto che ospita le partite interne dell’AZ Alkmaar, è crollato sulle tribune. Per fortuna lo stadio era vuoto al momento dell’incidente Notizia terribile in arrivo direttamente dall’Olanda: si è sfiorata una vera e propria Tragedia. A causa del forte vento (per saperne di più vi inviatiamo a consultare Meteoweb), una ...

tragedia sfiorata nel mondo del calcio : crolla tetto dello stadio - brividi per l’Az Alkmaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non ...

tragedia sfiorata nel mondo del calcio : crolla tetto dello stadio : brividi per l’Az Alkmaar [FOTO] : Tragedia sfiorata in Olanda. E’ crollata una parte del tetto dell’AFAS stadion, lo stadio dell’Az Alkmaar, la causa sarebbe stato il forte vento che ha portato al cedimento, la notizia è stata comunicata direttamente dal club olandese che ha pubblicato la foto shock direttamente sul profilo Twitter del club. “Siamo molto scioccati per quanto accaduto ma allo stesso tempo rassicurati dal fatto che questo crollo non ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 agosto 2019 : Le nozze di Nicoletta finiscono in tragedia : Nicoletta scopre un segreto di Riccardo poco prima di pronunciare il suo sì. Le nozze potrebbero essere annullate.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 agosto 2019 : Il giorno delle nozze di Nicoletta finisce in tragedia : Nicoletta scopre un segreto di Riccardo poco prima di pronunciare il suo sì. Le nozze potrebbero essere annullate.