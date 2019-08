La moglie | vittima a El Paso | era la sua unica parente Invita le persone al funerale e

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 17 agosto 2019) Antonio Basco aveva solo suaMargie come: è stata uccisa nella strage di Eldel 3 agosto al centro commerciale Walmart. L’uomo ha deciso cosìre lesu Facebook a partecipare al suo dolore. E il tam tam della rete ha fatto sì che oltre 700 cittadini si presentassero al “La Paz Faith Memorial and Spiritual Center”, uno dei templi della città. Nella strage di El, perpetrata dal 21ennne Patrick Crusius, sono morte 30e 26 sono rimaste ferite.VIDEO - I clienti si nascondono sotto al tavolo Antonio era sposato con Margie Reckard da 22 anni. Dopo la sparatoria aveva paura di ritrovarsi da solo a salutare sua, non avendodare direttamente. In suo aiuto la ‘Perches Funeral Homes’, che offriva esequie gratuite alle famiglie delle vittime, ha scritto su ...

