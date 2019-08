La meteora illumina a giorno il cielo della Sardegna | il video spettacolare ripreso per

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2019) Venerdì sera unaluminosissima hato ail. La scena è stata ripresa per caso dalla dashcam di un automobilista che si stava dirigendo verso Torregrande (Oristano), erano le 22.43 quando un corpo luminosissimo ha attraversato ilsardo. Sulla pagina facebook dell’osservatorio astronomico dell’università di Siena si spiega che: “Dalla luminosità, certamente superiore a quellaluna piena, si presume che loevento sia stato causato da un meteoroide entrato in atmosfera a velocità elevatissima, che ha cominciato a disintegrarsi. Dalla direzione degli avvistamenti, molti anche visuali, si presume che eventuali frammenti potrebbero essere caduti in mare tra lae le Isole Baleari”. (Ilè stato postato su twitter da Claudio Porcu) L'articolo Lail...

