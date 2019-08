La Lega pensa a ' congelare' la mozione di sfiducia a Conte Ora tutti gli scenari sono

La Lega pensa a “congelare” la mozione di sfiducia. Si attende la mossa di Conte : Il premier Giuseppe Conte per ora non ha fatto sapere cosa fare dopo le comunicazioni che fara' al Senato e alla Camera. Ma - secondo quanto sostengono fonti parlamentari della maggioranza - il presidente del Consiglio non sarebbe propenso a cambiare rotta. Ovvero indietro non si torna, Salvini si e' comportato in modo sleale, deve essere lui a scusarsi e a rivedere la sua strategia. Tuttavia il vicepremier Salvini lascia che sia proprio il ...

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : chi perde tempo pensa alla poltrona : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Crisi governo - Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : chi perde tempo pensa alla poltrona : La Lega punta ad accelerare la Crisi di governo e presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male...

Crisi - Sergio Mattarella pensa al governo tecnico? Due indizi - da Lega e M5s : Al Quirinale si ragiona davvero su un governo tecnico? Possibile, probabile, quantomeno se due indizi fanno una prova. Il primo indizio, precedente l'incontro tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella, ovvero una nota in cui il M5s ha fatto sapere di ritenere, in caso di Crisi, un eventuale governo tec

Facebook non pensa minimamente alla privacy : in arrivo un device con fotocamera da colLegare alla TV : Il team di Facebook starebbe continuando a lavorare ad una fotocamera capace di collegarsi ad una TV e trasformarsi in un dispositivo di streaming video L'articolo Facebook non pensa minimamente alla privacy: in arrivo un device con fotocamera da collegare alla TV proviene da TuttoAndroid.

Murales della Legalità a Ostia - il municipio ci ripensa : "Lo rifaremo su altra parete - anche con Federica Angeli" : La minisindaca grillina De Pillo: "Nessuna intenzione censoria" e spiega: "Nulla da eccepire sulle persone che sono state coperte" tra cui la cronista sotto scorta

Murales della Legalità a Ostia - il municipio ci ripensa : "Lo riferemo su altra parete - anche con Federica Angeli" : La minisindaca grillina De Pillo: "Nessuna intenzione censoria" e spiega: "Nulla da eccepire sulle persone che sono state coperte" tra cui la cronista sotto scorta

Lega e 5 Stelle a un passo dalla rottura. Salvini ora pensa alla crisi di governo : Voci sul leghista pronto a salire al Colle. Lui: non ancora. Mattarella non auspica il voto né altre maggioranze

Sondaggi politici - cosa pensano gli italiani dei fondi russi alla Lega e del ruolo di Salvini in Ue : Dalla vicenda dei presunti fondi russi alla Lega all’isolamento del Carroccio nell’Ue. Dalle sanzioni a Mosca agli scontri tra Conte e Salvini. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l’opinione degli italiani su molti temi che sono al centro del dibattito politico negli ultimi giorni. Partiamo proprio dai fondi russi alla Lega: agli intervistati viene chiesto se pensano che quanto emerso finora sia da ritenere ...

Lega : Marcucci - ‘M5S voterà contro commissione - pensa solo a poltrone’ : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Il M5S perde improvvisamente la voce tutte le volte che è chiamato a passare dalle parole ai fatti. Che cosa farà Di Maio di fronte alla proposta del Pd di istituire una commissione di inchiesta sui rapporti della Lega con la Russia? Ve lo posso anticipare: voterà contro”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente dei senatori Pd, Andrea Marcucci.“Il movimento di Casaleggio ha ...

Sondaggio - ecco cosa pensano gli italiani del caso Sea Watch (e intanto la Lega vola) : Secondo una rilevazione di Swg la maggioranza degli intervistati si schiera contro la decisione della comandante, ma per 4...

Sea-Watch 3 - è questione di ore. La capitana pensa a forzare il blocco. L'appello della Ong : " Donate i soldi per l'assistenza Legale" : Dopo il verdetto della Ue, la nave ancora in mare senza un porto sicuro. Nuovo orrore:a 25 miglia dalle coste di Agrigento, un peschereccio ha trovato impigliato nelle reti il corpo di un giovane uomo