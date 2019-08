Fonte : optimaitalia

(Di sabato 17 agosto 2019) Siamo proprio sicuri che il prossimo 27saràla? Niente da fare: esattamentevi avevamo anticipato lo scorso luglio, siamo al cospetto di una, per quanto l'ipotesi resti affascinante. La fake-news,riportato dai colleghi di 'bufale.net', affonda le sue radici nel lontano 2002, e torna spesso a farci visita a ridosso del periodo estivo, soltanto di profilo in profilo su Facebook. Il 27non saràla, semplicemente perché ilrosso dista all'incirca 230 milioni di KM dalla Terra, e non potrà che risultare che un piccolo puntino, anche nel momento in cui la sua orbita lo accosterà al nostro. Non c'è verso che le cose cambino, a meno di inattesi stravolgimenti cosmici. Nel 2003 la distanza trae la Terra fu di 55 milioni di KM (non erano mai stati così vicini da circa 60 mila anni), cosa che ...

OptiMagazine : La bufala di #Marte grande come la #Luna il 27 agosto: come vedere realmente il pianeta rosso… - alitalia13 : Marte grande come la Luna: ecco cosa accadrà il 27 Agosto - antoniomonaca : Marte il 27 agosto 2019 grande come la Luna: affascinante teoria, ma è la solita bufala -