“La banda dello spray di piazza San Carlo a Torino sapeva ciò che faceva”

Strage in discoteca - 7 arresti per omicidio preterintenzionale. “La banda in media guadagnava 15 mila euro al mese” : Sette arresti dei carabinieri di Ancona nell'inchiesta sulla Strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in cui, tra il 7 e l'8 dicembre scorsi, morirono cinque giovani e una madre 39enne. In carcere sei ragazzi tra i 19 e i 22 anni, tutti residenti nel Modenese, che erano alla Lanterna azzurra quella sera, accusati di omicidio preterintenzionale e lesioni: farebbero parte di una banda dedita alle rapine in discoteca spruzzando spray al ...