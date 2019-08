Juventus | ecco i convocati di Sarri | CR7 ko | sorpresa De Ligt

Juventus - ecco Danilo : “io qui grazie ad Alex Sandro e Cristiano Ronaldo. Paragone fra Sarri e Guardiola? Dico…” : Danilo si presente in conferenza stampa come nuovo giocatore della Juventus: il brasiliano convinto da Alex Sandro e Cristiano Ronaldo, pronto ad adattarsi al gioco di Sarri “Le prime impressioni sono ottime, sono molto colpito da tutti quelli che ho incontrato, mi sono sentito bene fin dai primi giorni, colpito da tutti. Con queste sensazioni darò il meglio in campo”, sono queste le prime parole di Danilo, nuovo terzino della Juventus. Il ...

Juventus-Icardi - ecco le condizioni. Offerta da 60 mln rifiutata : JUVENTUS – I nerazzurri pongono le condizioni all’argentino, dettando la linea in caso di cessione, soprattutto se i prescelti fossero gli eterni rivali bianconeri. Il Corriere dello Sport ha dunque analizzato la situazione da diversi punti di vista, a partire da quello dei partenopei, che si sono visti rifiutare un’Offerta da 60 milioni per il […] More

FIFA 20 : ecco le prime immagini del logo - le maglie e i volti della Juventus (Piemonte Calcio) : Sono apparse in rete le prime immagini delle divise, del logo e dei volti di alcuni giocatori del Piemonte Calcio, la squadra fittizia che quest'anno rappresenterà la Juventus in FIFA 20.Come probabilmente saprete già, quest'anno la Juventus ha firmato un accordo esclusivo con Konami, grazie alla quale sarà presente in forma ufficiale solo in PES 2020. I giocatori di FIFA invece si dovranno accontentare di una versione alternativa, non ...

Neymar Juventus - Mundo Deportivo : “Possibilità concreta - ecco perchè” : Neymar Juventus – Il giocatore vuole partire ma il club non è disposto a regalarlo. Continua il braccio di ferro tra Neymar e il Paris Saint-Germain, con i parigini che ormai non sembrano più credere nel brasiliano, anche se non hanno alcuna intenzione di fare sconti in un’eventuale cessione dell’attaccante. È risaputo come il desiderio di Neymar sia […] More

Juventus femminile : ecco chi è Martina Rosucci star in campo e sui social - : Marco Gentile Martina Rosucci è una delle giocatrici più importanti della Juventus femminile e quest'anno sarà quello del riscatto dopo un grave infortunio al ginocchio. I suoi follower su Instagram la seguono sempre con grande affetto Martina Rosucci è uno dei punti di forza della Juventus femminile e della nazionale italiana di calcio. La 27enne di Torino è un centrocampista centrale con una buona visione di gioco e che per queste ...

Mercato Juventus - scambio Dybala-Icardi - ecco quando e come si concretizzerà! : Mercato Juventus- come anticipato in mattinata, Paulo Dybala ha scelto di dire no al Tottenham. La Juventus sarebbe rientrato su i suoi passi e anche il giocatore non avrebbe trovato l’accordo totale con i gli Spurs relativo ai diritti d’immagine. Trattativa naufragata totalmente e fumata nera totale. Dybala resta alla Juventus, almeno per il momento. […] More

La Juventus replica alla Questura di Torino : sono stati avvertiti (ecco la mail) : Continua la polemica sul divieto di accesso allo Stadium ai nati in Campania. Parliamo della partita Juve-Napoli. Questa mattina Repubblica aveva pubblicato la notizia. Dopo qualche ora è arrivato il comunicato della Questura di Torino. Prendeva le distanze dalla decisione del club bianconero. Nel comunicato la Questura scriveva di non aver mai concordato la decisione con la Juve. E di non avere intenzione di condividerla. alla Questura risponde ...

Juventus - Pogba non tramonta : ecco il nuovo piano di Paratici : Pogba Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus starebbe monitorando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Paul Pogba. La sensazione è che il vero colpo a sorpresa dei bianconeri potrebbe esser proprio il centrocampista francese. Occhio alla forte concorrenza del Real Madrid, ma attenzione, soprattutto, alla chiusura imminente del […] L'articolo Juventus, Pogba ...

Higuain Juventus - decisione presa dal Pipita : ecco la situaizone : Higuain Juventus – Per un Paulo Dybala che potrebbe ancora partire, c’è un Gonzalo Higuain che non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus. L’ex Chelsea, nonostante sia stato messo sul mercato dai bianconeri, sta infatti cercando di convincere Maurizio Sarri e la dirigenza juventina a scommettere ancora su di lui. Il ‘Corriere di Torino’ parla infatti di un Higuain […] More

Lukaku Juventus - trattativa chiusa. Ecco il tweet della giornalista : Lukaku Juventus – Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, la trattativa per portare Lukaku alla Juventus sarebbe chiusa definitivamente, ma non a favore dei bianconeri. A riportare la notizia, è la giornalista Claudia Garcia. Su twitter, infatti, la stessa ha così scritto:“Lukaku va all’Inter. Ho conferme di un’intesa totale con lo United. Presto la […] More

Cessioni Juventus - Rugani è dell’Arsenal : accordo raggiunto - ecco l’incasso di Paratici! : Cessioni Juventus- Daniele Rugani è ufficiosamente un nuovo giocatore dell’Arsenal. Come riportato da “Alfredo Pedullà“, il centrale bianconero avrebbe raggiunto un accordo totale con i Gunners per il suo nuovo ingaggio. Il club londinese, adesso, dovrà trovare l’accordo con la Juventus. accordo che potrebbe concretizzarsi anche di fronte ad un prestito oneroso con obbligo di […] More

Juventus - cessione Dybala : offerta monstre - ecco la nuova squadra! : cessione Dybala- Dopo il no secco ai danni del Manchester United, Paulo Dybala sarebbe pronto a valutare attentamente il suo futuro. Secondo quanto riportato da “Canal +“, il PSG sarebbe pronto a piombare con forte decisione sulla Joya argentina. 60 milioni di euro per convincere Paratici a dire sì, offerta troppo bassa e Juventus pronta […] More

Mercato Juventus : ecco la richiesta del Barcellona per il terzino sinistro : Mercato Juventus: come già anticipato ieri, la Juve punta forte sul terzino sinistro del Barcellona Juan Miranda. Come riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana avrebbero avanzato ai bianconeri una richiesta di quindici milioni di euro più bonus per acconsentire al trasferimento a Torino del giovane talento spagnolo, reduce da un grandissimo Europeo U19. Mercato Juventus: […] More

Ecco la conferma dei bookie : Lukaku-Juventus - è fatta. E così - Gonzalo Higuain... : Il possibile arrivo di Romelu Lukaku in bianconero lo spinge sempre più al largo rispetto ai progetti della Juventus. Gonzalo Higuain dovrà decidere nei prossimi giorni se rimanere da sopportato o cedere alle lusinghe di un altro club. Per gli analisti di Snai il percorso è in gran parte già segnato