Juventus | ancora Dybala! La Joya decide l’amichevole contro la Triestina | ma sbaglia

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 17 agosto 2019) Se ci fossero bisogno di risposte, sembrano essere abbastanza chiare: Dybala c’è, più carico che mai. Dopo la doppietta di qualche giorno fa nel test in famiglia a Villar Perosa, laè nuovamente decisiva per la: sua la rete, l’unica del match, a regalare il successo ai bianconeri nell’amichevolela, anche se poi l’argentinoun rigore. Buone indicazioni per Sarri, che è rimasto a casa per via dell’influenza. Senza Cristiano Ronaldo, il riferimento centrale è appunto Dybala, con Bernardeschi e Douglas Costa ai lati. Khedira e Rabiot i partner scelti per Pjanic, mentre in difesa viene confermato Danilo a destra con Bonucci e Chiellini centrali. Diverse le occasioni per i bianconeri nella prima frazione, il vantaggio arriva però al 38′: imbucata centrale di Bernardeschi, Dybala si gira in area e con un ...

juventusfc : ?? I convocati per l'amichevole con la Triestina di questa sera ???? ?? Biglietti ancora disponibili! ??… - GoalItalia : Rugani in uscita dalla Juventus: ancora viva l’ipotesi Roma, ma spunta anche la suggestione Barcellona ???? - GoalItalia : Dybala, poche le opzioni in caso di addio alla Juventus: Inter e PSG piste ancora percorribili ma complicate ?? -