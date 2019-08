Italia-Serbia oggi | Torneo Acropolis 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Basket - Torneo Acropolis 2019 : Grecia - Serbia e Turchia sulla strada dell’Italia : Domani (16 agosto) prenderà il via il Torneo Acropolis 2019. Diventato ormai un appuntamento fisso del Basket internazionale, in questa edizione vedrà sfidarsi quattro nazionali di assoluto livello: Italia, Grecia, Serbia e Turchia. Sarà un ottimo test per gli azzurri di Romeo Sacchetti in vista dei mondiali che si svolgeranno a partire dal 31 Agosto in Cina. Ad ospitare la manifestazione, come accade dal 1995 seppur con qualche breve pausa, ...

Volley femminile - Gloria Cup 2019 : le convocate dell’Italia. Domani l’esordio contro la Serbia : Si aprirà Domani ad Antalya (Turchia) la Gloria Cup 2019, torneo amichevole di Volley femminile a cui parteciperà anche l’Italia. La Nazionale maggiore è in raduno a Roma per preparare gli Europei, mentre in questo torneo vedremo in azione una selezione di azzurre, guidata da Luca Pieragnoli, che cercheranno di mettersi in luce in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. A seguire l’elenco completo delle convocate: Agnese Cecconello, Terry ...

Video/ Italia Serbia - 3-0 - highlights : trionfo azzurro - si va a Tokyo 2020! - volley - : Video Italia Serbia, 3-0, highlights: trionfo azzurro nella decisiva partita del torneo di qualificazione olimpica a Bari, si va a Tokyo 2020!, volley,.

Volley maschile - l'Italia batte la Serbia e vola alle Olimpiadi : Dopo le donne, anche il Volley maschile stacca il biglietto per le Olimpiadi di Tokyo. Al PalaFlorio di Bari, nella terza e decisiva sfida del torneo di qualificazione, gli azzurri di Blengini superano la Serbia per 3-0 (25-16, 25-19, 25-19) conquistando così il pass per la rassegna a cinque cerchi. Ivan Zaytsev è stato il grande protagonista della sfida per il palcoscenico olimpico: l'opposto azzurro è un leone implacabile, ...

LIVE Italia-Serbia 3-0 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. AZZURRI MERAVIGLIOSI!!!!! Italia A TOKYO!!! Serbia distrutta!!!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI ITALIA-Serbia 3-0 LA CRONACA DI AUSTRALIA-CAMERUN 3-0 TUTTI I QUALIFICATI DELL’ITALIA A TOKYO 2020 22.59: Fra un mese c’è un Europeo da giocare e da provare a vincere. L’appuntamento è per questa altra grande manifestazione della lunga estate azzurra. Grazie per averci seguito e buonanotte agli appassionati del volley 22.57: E’ stata una serata splendida, ...

LIVE Italia-Serbia 1-0 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Azzurri avanti anche nel secondo set : 16-13 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-17 Occasione persa dall’Italia. Non così!! Juantorena spreca la free ball e Kovacevic ci punisce in pipe 19-16 Il tocco di primo tempo di Anzani 18-16 Luburic vincente da zona 4 18-15 Zaytseeeeeeeeeeev!!! Vincente da seconda linea con il muro a uno in diagonale 17-15 Kovacevic sulle mani alte del muro da zona 4 17-14 GIANNELLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!! COSA HA ...

LIVE Italia-Serbia 1-0 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Che partenza degli azzurri! 25-16 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-9 La pipe di Ivovic 11-8 In rete il contrattacco di Luburic 10-8 Juantorenaaaaaa!!! Vincente da zona 4 9-8 Ivovic vincente da zona 3, non è una pipe vera e propria 9-7 In rete la battuta ddella Serbia 8-7 Mano out da seconda linea di Luburic 8-6 La diagonale strettissima di Antonov da zona 4 dopo l’errore di Jovovic 7-6 Out la battuta di Ivovic 6-6 Mano out di Ivovic da zona 4 6-5 ...

LIVE Italia-Serbia 1-0 volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA. Che partenza degli azzurri! 25-15 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Ace Kovacevic 1-1 Il primo tempo di Lisinac. In panchina Atanasijevic 1-0 Muroooooooooooooo Giannelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii 25-15 Out Atanasijevic da zona 2!!! L’Italia porta a cxasa il primo set ma non deve perdere concentrazione perchè la Serbia non potrà sbagliare così tanto anche nei prossimi set 24-16 Primo tempo di Anzani!!! 23-16 In rete la battuta di Giannelli 23-15 ...

LIVE Italia-Serbia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : azzurri per l’impresa! Vincere per volare a Tokyo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 Ci sono 34 precedenti tra le due squadre, 19 successi per l’Italia tra cui l’ultimo in Nations League ma non erano in campo i titolari delle due formazioni. L’ultimo precedente di peso è quello dei Mondiali 2018, la Serbia si impose per 3-0 a Torino. 20.51 Entrambe le squadre hanno vinto i primi due incontri contro Australia e Camerun. L’Italia ieri sera ha ...

LIVE Italia-Serbia volley - Preolimpico 2019 in DIRETTA : tutto o niente - spareggio decisivo per Tokyo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita – L’Italia si qualifica alle Olimpiadi se… – La Serbia ai raggi X – Sestetti titolari e probabili formazioni Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: al PalaFlorio di Bari si gioca la partita più importante dell’anno, lo scontro diretto che mette ...