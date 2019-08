Isole del Pacifico | Uniamo le forze contro cambiamenti climatici

Cambiamenti climatici : le Isole del Pacifico chiedono azioni urgenti - “il momento di agire è ora” : In occasione del 50° incontro del “Pacific Islands Forum”, i leader delle isole del Pacifico hanno lanciato un appello rivolto “a tutti i Paesi” affinché uniscano le le forze per intraprendere “azioni coraggiose, decisive e di cambiamento per affrontare le sfide dei Cambiamenti climatici“, perché “il momento di agire è ora“. L’appello è contenuto nella Dichiarazione di Kainaki II, che arriva ...

Cambiamenti climatici - attività sismica e vulcanica nelle Isole Eolie : accelera l’erosione costiera e si alza il livello del mare : Secondo appuntamento per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) con la campagna informativa #ProteggiLeEolie volta a far conoscere il mare eoliano e a sensibilizzare i cittadini alla protezione dell’ambiente marino, della biodiversità e delle coste di questo arcipelago patrimonio dell’UNESCO dal 2000. L’INGV, oltre al monitoraggio sismico e vulcanico delle Isole Eolie, si dedica allo studio degli effetti dell’aumento del livello ...

Il lavoro dei sogni : fare il custode su un’Isoletta dell’Australia : 1. Perché andarci2. Perché andarci3. Come fare4. Che lavoro fare5. Che lavoro fare6. Se hai meno di 30 anni7. Se ti trasferisci con la famiglia8. Come arrivarci9. Curiosità10. Che effetto fa vivere in Australia?Siamo un po’ tutti affascinati dall’idea di vivere su un’isola, ma, d’altra parte, il pensiero di dover risiedere giorno e notte in un luogo circondato esclusivamente dal mare, lascia sorgere qualche ...

Isole greche - prezzi delle case in risalita ma non ancora ai livelli del 2008 : Mykonos, Santorini, ma soprattutto Creta, Samos, Paros, Patmos…nomi che non solo evocano splendide vacanze nelle Isole greche bensì invitano a buoni affari immobiliari. È probabilmente già un po’ tardi...

Isole Eolie - sette perle nere del Tirreno in barca a vela : Veleggiare tra le Isole minori della Sicilia è un viaggio di scoperta di bellezze naturali, ma anche di tradizioni e cultura. Molte le società specializzate che propongono – per chi non avesse una barca o non volesse portarla da nord a sud – crociere alle Eolie. Alicudi, Filicudi, Salina, Stromboli, Panarea, Lipari e Vulcano sono sette perle: ognuna ha il suo carattere e le sue peculiarità. A Stromboli, come ci hanno ricordato le cronache ...

Stromboli - l’INGV fa il punto della situazione : “continua l’attività esplosiva alle Isole Eolie” [FOTO e DETTAGLI] : L’INGV ha aggiornato la situazione dello Stromboli dopo il violento parossismo del 3 luglio: gli esperti vulcanologi e in modo particolare l’autorevole Boris Behncke hanno spiegato che “Negli ultimi mesi, la persistente attività esplosiva dello Stromboli – appunto, la classica “attività Stromboliana”,si è manifestata in modo piuttosto vivace, coinvolgendo 4-5 bocche sulla terrazza craterica. Questa attività ha raggiunto un ...

Stromboli - un morto e un ferito alle Isole Eolie : “esplosione del vulcano tra le più forti mai registrate”. Pioggia di fuoco - “sembrava di essere all’inferno” [FOTO e VIDEO] : Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nel corso della violenta eruzione dello Stromboli. Centinaia i turisti e i residenti in preda al panico oggi pomeriggio stanno cercando di abbandonare l’isola, sebbene le autorità e i soccorritori al momento hanno ribadito non vi sia necessità d’evacuazione anche se “dopo l’esplosione nel vulcano a Stromboli al momento non c’e’ pericolo per onde anomale o ...

Isole Eolie - iniziano i lavori per il recupero della spiaggia di Rinella a Salina : “tornerà al suo antico splendore” : “Ritornerà al suo antico splendore a Leni nel Messinese, la spiaggia Rinella nell’isola di Salina, nota per le riprese del film del 1949 ‘Vulcano’ con Anna Magnani. E’ stata infatti aggiudicata – annuncia una nota della Regione Sicilia – per un importo di quasi due milioni di euro alla Costruzioni Bruno Teodoro di Capo d’Orlando, la gara per il consolidamento della roccia sul fianco orientale del borgo marinaro, nella quale ...