Io e Marilyn film stasera in tv 17 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

(Di sabato 17 agosto 2019) Io eè ilin tv sabato 172019 in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco, scheda,, trailer e alcunesul. SCOPRI COSA C’È IN TV Io ein tv:e scheda USCITO IL: 18 dicembre 2009GENERE: commediaANNO: 2009REGIA: Leonardo Pieraccioni: Leonardo Pieraccioni, Suzie Kennedy, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Biagio Izzo, Francesco Guccini, Luca Laurenti, Francesco Pannofino, Barbara TabitaDURATA: 93 minuti Io ein tv:Ecco ladeloggi in tv. Galeotto uno spettacolo circense cui aveva accompagnato la figlia, il manutentore di piscine Gualtiero Marchesi viene abbandonato dalla moglie, ammaliata da un seducente domatore di leoni. Gualtiero sfoga la sua delusione con una coppia di amici gay e insieme organizzano per gioco una seduta ...

