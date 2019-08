In Sudan militari e civili si sono ufficialmente messi d’accordo

In Sudan i militari e i civili hanno firmato il primo dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione del potere : A Khartoum, la capitale del Sudan, civili e militari hanno firmato la “dichiarazione politica”, uno dei due documenti parte dell’accordo per la condivisione futura del potere, trovato per mettere fine alle violenze e allo stallo successivi alla destituzione dell’ex presidente