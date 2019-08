Fonte : ilnapolista

(Di sabato 17 agosto 2019) Ci sono prime volte che sono svolte tanto storiche quanto positive e prime volte deprimenti. Stephanie Frappart che arbitra la Supercoppa europea tra Liverpool e Chelsea, appartiene alla prima categoria. La prima sospensione di una partita di calcio per canti, appartiene alla seconda. Tutto accade in. Ieri sera, partita di Ligue2 trae Le, al 27esimo de primo tempo l’arbitro Mokhtani ha sospeso l’incontro per un minuto perdella tifoseria di casa all’indirizzo dei rivali. La notizia è riportata da L’Equipe. Il presidente delsi è schierato con la direzione di gara: «Noi condanniamo qualsiasi azione o commento omofobo all’interno dello Stadio Marcel – ha dichiarato Jean-Michel Roussier -. C’è un regolamento e va applicato Ho incontrato i leader dei gruppi dei tifosi e lo rifarò. Ovviamente non è un ...

93allthislov : RT @radio_zek: Per la prima volta in #Francia un incontro di calcio è stato sospeso per cori omofobi. Durante Nancy-Le Mans l’arbitro ha fe… - napolista : In Francia l’arbitro sospende Nancy-Le Mans per cori omofobi Match fermato per un minuto. Il presidente del Nancy… - NorikaJune : RT @radio_zek: Per la prima volta in #Francia un incontro di calcio è stato sospeso per cori omofobi. Durante Nancy-Le Mans l’arbitro ha fe… -