Il remake del Re Leone diventa il film d’animazione con il più alto incasso nella storia

Final Fantasy 7 remake sarà innovativo come un gioco inedito della serie : Square Enix ha recentemente affermato che realizzare Remake è molto più difficile che realizzare giochi originali ed è facile capire perché. Soprattutto quando si tratta di amati classici, i Remake affrontano sempre alcune domande difficili: bisognerebbe attenersi al materiale originale il più possibile, o bisognerebbe provare a inserire le proprie idee rischiando di distaccarsi troppo dal titolo di partenza?Final Fantasy 7 Remake sta cercando ...

Final Fantasy 7 remake e Marvel's Avengers tra i giochi di Square Enix protagonisti della Gamescom 2019 : Oggi Square Enix Ltd. ha annunciato la sua lunga lineup di giochi e attività che saranno presenti alla fine del mese alla Gamescom di Colonia, in Germania. Dal 20 al 24 agosto nella Hall 9, infatti, i visitatori potranno provare le demo giocabili di Marvel's Avengers e Final Fantasy 7 Remake, dell'acclamato Final Fantasy XIV Online, di Trials of Mana, e anche una demo giocabile di Kingdom Hearts 3, pubblicato all'inizio di quest'anno.I fan ...

Il gameplay di MediEvil remake su PS4 in nuovi video in attesa dell’uscita : Tutti coloro che attendono con impazienza MediEvil Remake saranno felici di sapere che nelle giornata di oggi, 5 agosto, sono apparsi online dei filmati realmente interessanti. Filmati che mettono ancora una volta in evidenza il gameplay del rifacimento del classico anni '90 - apparso per la prima volta sulla mitica PSX -, indirizzato alle nostre fedeli PlayStation 4. Il videogame di casa Sony è infatti tra i protagonisti indiscussi del ...

È per il tuo bene remake italiano del film spagnolo “Es por tu bien” : Rolando Ravello dirige il remake italiano di "Es por tu bien" Nel cast Marco Giallini, Vincenzo Salemme, Giuseppe Battiston, Valentina Lodovini, Matilde Gioli, Isabella Ferrari e Claudia Pandolfi. ...

Ecco il trailer di Mulan - remake del film della Dinsey in arrivo nel 2020 : È prevista per il 27 marzo 2020 e in Italia per il 25 marzo dello stesso anno, l’uscita di Mulan, remake del film d’animazione della Disney del 1998. Le riprese si sono svolte in Nuova Zelanda e in Cina da agosto a novembre del 2018. La Dinsey è solita fare operazioni del genere: Il libro della giugla, La bella e la bestia e Dumbo sono solo alcuni esempi che si possono citare in tal senso. Il film in uscita tra meno di un anno, riporta ...

Designated Survivor : 60 days - il remake coreano è meglio dell’originale - : Niccolò Sandroni "Designated Survivor: 60 days", versione coreana della serie tv con Kiefer Sutherland, grazie all’ambientazione e a parallelismi con la realtà è più avvincente dell’originale "Designated Survivor" è una serie tv targata prima ABC e poi Netflix, con protagonista Kiefer Sutherland. Inizialmente la storia raccontata in questa serie tv ebbe successo, perché raccontava le trame della politica a stelle e strisce con un ...

“Il Re Leone” - remake in live action del classico Disney 1994 : Arriva al cinema dal 21 agosto "Il Re Leone" (distribuito da The Walt Disney Company Italia), remake dell'amato classico d'animazione Disney del 1994. Diretto da Jon Favreau, già regista di Iron Man (2008 e 2010) e del Libro della Giungla (2016), il film è realizzato con tecniche cinematografiche all'avanguardia, evoluzione delle tecnologie di storytelling che unisce il live action a immagini fotorealistiche generate al computer per dare nuova ...

Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco - in streaming il remake : Dal 19 luglio in streaming su Netflix Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, la nuova serie dedicata ai personaggi nati dal celebre manga di Masami Kurumada amatissimo anche in Italia. Il remake realizzato in computer grafica prevede i doppiatori originali italiani cosa che ha fatto felice i tantissimi fan e consentirà di evitare i problemi che Netflix nel nostro paese ha avuto con la pubblicazione di un altro celebre anime come Neon ...

Meteo : oggi remake del week-end - nuovi forti temporali al nord. Caldo intenso al sud : Il quadro barico sul Mediterraneo resta, per il momento, letteralmente bloccato : l'anticiclone sub-tropicale continua a sovrastare gran parte del centro-sud dove apporta Caldo intenso, mentre le...

Ariana Grande non sarà Ariel ma sostiene la Sirenetta di colore Halle Bailey nel remake del classico Disney : Per circa un anno, a furor di popolo, sembrava essere la favorita per il ruolo, invece Ariana Grande non sarà Ariel nel remake del classico Disney La Sirenetta: la scelta della protagonista è ricaduta sulla cantante R&B Halle Bailey, meglio conosciuta come la metà del duo musicale Chloe x Halle, formato con la sorella nel 2015. E apriti cielo: una Sirenetta di colore non è rispettosa del classico Disney, hanno tuonato i tantissimi che si ...

Guida Crash Team Racing Nitro Fueled : tutti i codici per i trucchi del remake : Da una settimana esatta, Crash Team Racing Nitro Fueled sta deliziando i palati di tutti quei videogiocatori che sono alla ricerca di un Racing game di stampo arcade immediato e assolutamente divertente. Soprattutto se giocato in compagnia - anche in multipayer online. Un titolo, quello di Activision e Beenox, che ha attratto a sé in particolare i player più nostalgici, che ricordano ancora con piacere le coloratissime partite a tutta velocità ...

Final Fantasy VII remake sarà trattato come un episodio numerico della saga : Sembra proprio che Final Fantasy VII Remake sia un progetto molto importante per Square Enix, come testimoniano alcune recenti dichiarazioni da Yoshinori Kitase. come riporta Destructoid, in una recente intervista Kitase ha affermato che il progetto verrà trattato come se fosse un episodio principale della serie. Questo perché il capitolo originale per PS1 è riuscito in qualche modo a rivoluzionare la saga (oltre ad essere uno dei capitoli più ...