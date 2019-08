Il pm Marcello Musso investito e ucciso lungo la strada tra Agliano e Costigliole d’Asti

Travolto e ucciso in bici il pm Marcello Musso - fece condannare Riina e indagò sulla “coppia dell'acido” : L’incidente mentre si trovava in vacanza nell’Astigiano. Negli anni aveva condotto numerose inchieste antimafia e lavorato anche nella procura di Palermo

Milano - morto in un incidente il pm Marcello Musso : era stato titolare dell’inchiesta sulle aggressioni con l’acido : Addio a Marcello Musso. Il magistrato della procura di Milano è morto oggi, venerdì 16 agosto: è stato travolto a un’auto, in provincia di Asti dove si trovava in vacanza. Il pm, 67 anni, era in sella a una bici ed è stato investito sulla strada tra Agliano e Costigliole. Inutili i soccorsi del 118 e dell’elisoccorso: il magistrato é morto per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. È stato lo stesso investitore, risultato poi negativo ...