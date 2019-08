Il paradosso della Germania in crisi che finanzia il suo boia Trump

Il paradosso della versione PC di Tetris Effect VR? Un'esclusiva Epic Games Store che in molti casi ha bisogno di Steam per funzionare : La "battaglia" tra Epic Games Store e Steam continua anche e soprattutto a suon di esclusive per Epic ma ci sono delle situazioni che per certi versi sembrano paradossali e che un utente ha efficacemente descritto con una semplice frase: "tutto questo è sia triste che divertente".Tetris Effect è sbarcato su PC ed è Un'esclusiva Epic Games Store ma nel caso in cui debba sfruttare SteamVR il titolo richiede Steam per essere effettivamente ...