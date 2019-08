Il meteorite che ha lasciato una lunga scia luminosa avvistata in Sardegna

Fonte : agi

(Di sabato 17 agosto 2019) I più romantici hanno pensato a una sella cadente e hanno espresso un desiderio. I più ansiosi a un razzo di segnalazione, sparato in cielo da qualcuno in difficoltà. La scienza parla invece di unmetallico del peso di un chilo che il contatto con l'atmosfera ha reso incandescente e luminosissimo. Ieri sera poco dopo le 22,30 in centinaia ine in Spagna hanno visto latracciata dall'oggetto arrivato dallo spazio. #nel cielo della #"Impressionante" https://t.co/3N5a7yTTFq — L'Unione Sarda (@UnioneSarda) August 16, 2019 Probabilmente, si legge sul sito dell'Unione Sarda che dà la notizia, ilè caduto in mare tra l'isola e le Baleari. Moltissimi i messaggi sui social e le segnalazioni arrivate anche ai vigili del fuoco. L'astrofisico Manuel Floris spiega al quotidiano: "Dovrebbe trattarsi di un frammento ...

